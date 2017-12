DJ brasileiro Alok vai tocar no Lollapalooza 2016

Considerado o melhor DJ do Brasil pelos leitores da House Mag e o único brasileiro a figurar no Top 100 da revista inglesa DJ Mag, o DJ Alok vai tocar no Lollapalooza Brasil, de acordo com um comunicado divulgado pelo festival nesta segunda-feira, 15.

O evento acontece nos dias 12 e 13 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Alok toca no sábado, 12.

Natural de Brasília, Alok Petrillo é filho de Ekanta e Swarup, dois DJs pioneiros das raves no país. Com apenas 24 anos, sendo 12 de carreira, o DJ já se apresentou ao lado de nomes como David Guetta e Armin Van Buuren, além de participar de festivais como Electric Daisy Carnival – EDC Brasil, Tomorrowland Brasil 2015, Rock In Rio 2015 Las Vegas, Green Valley, Happy Holi, entre outros.

LOLLAPALOOZA BRASIL 2016

Datas: Sábado, 12 de março de 2016. Domingo, 13 de março de 2016.

Local: Autódromo de Interlagos – Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos.

Ingressos ainda disponíves:

LOLLA DAY – 3º LOTE R$ 225 R$ 450

LOLLA PASS – 3º LOTE R$ 400 R$ 800

– Meia-entrada: para vendas pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para pontos de venda e bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

– Compras no cartão de crédito poderão ser parceladas em até 3x sem juros.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Diariamente, das 12h às 20h.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: lollapaloozabr.com/ingressos ou www.ticketsforfun.com.br

Taxa de conveniência e de retirada

– Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv