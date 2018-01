Alabama Shakes, Eagles of Death Metal e Marina and the Diamonds tocam em SP nas Lolla Parties

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quarta-feira, 27, as Lolla Parties, performances dos artistas do festival em clubes menores, que acontecem em março, em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Em SP, a festa começa com Marina and the Diamonds, que toca dia 11 de março, no Audio Club, com ingressos que vão de R$ 110 a R$ 300 (veja o serviço completo de todos os shows abaixo).

Snoop Dog apresenta seu projeto DJ Snoopadelic, no dia 13 de março, também na Audio Club. No dia seguinte, 14 de março, as bandas Alabama Shakes e Cold War Kids tocam no mesmo local.

+ ENQUETE: Qual é o show mais aguardado do Lollapalooza 2016?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para finalizar o roteiro paulistano, o Cine Joia recebe, no dia 15 de março, dois expoentes do rock alternativo mundial: Eagles of Death Metal e Vintage Trouble (ingressos a R$ 200 ou R$ 100 meia-entrada).

Ingressos para todas as Lolla Parties estarão disponíveis a partir de hoje (27/01), ao meio-dia, na bilheteria oficial no Citibank Hall São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17.955), pela internet (www.lollapaloozabr.com/tickets) e pontos de vendas espalhados pelo país.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro vai ter shows de Florence + the Machine e Mumford & Sons, no Metropolitan, dia 14 de março, com ingressos de R$ 125 e R$ 550 (veja o serviço completo abaixo).

Twenty One Pilots e Walk The Moon se apresentam, no dia 16 de Março, no Sacadura 154. No Circo Voador, os cariocas poderão assistir ao show das bandas Of Monsters and Men e The Joy Formidable, no dia 13 de março, e Alabama Shakes, no dia 15.

Curitiba

Já a capital paranaense poderá conferir a performance do Bad Religion, um dos nomes mais importantes do hardcore/punk rock mundial, no dia 15 de março, no Spazio Van. Os ingressos estão à venda em www.diskingressos.com.br.

Serviços:

LOLLA PARTIES – SÃO PAULO

MARINA AND THE DIAMONDS – AUDIO CLUB

Data: sexta-feira, 11 de março de 2016

Local: Audio Club

End: Av. Francisco Matarazzo, 694 – (ao lado do Terminal Palmeiras-Barra Funda do Metrô)

Abertura dos portões: 22h

Horário do show: 23h30

Capacidade: 3.000 pessoas

Ingressos: de R$ 110 a R$ 300 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 1h40

Classificação etária: Não é permitida a entrada de menores de 18 anos.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA R$ 110 R$ 220

MEZANINO VIP R$ 150 R$ 300

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Segunda-feira – Fechada. Terça-feira e Sábado – 12h às 20h. Domingo e feriados – 13h às 20h

No dia do show: Bilheteria da Audio Club

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega.

DJ SNOOPADELIC – AUDIO CLUB

Data: domingo, 13 de março de 2016

Local: Audio Club

End: Av. Francisco Matarazzo, 694 (ao lado do Terminal Palmeiras-Barra Funda do Metrô)

Abertura dos portões: 22h

Horário do show: 00h

Capacidade: 3.000 pessoas

Ingressos: de R$ 110 a R$300 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 1h40

Classificação etária: Não é permitida a entrada de menores de 18 anos.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA R$110 R$220

MEZANINO VIP R$150 R$300

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Segunda-feira – fechada. Terça-feira e Sábado – 12h às 20h. Domingo e feriados – 13h às 20h.

No dia do show: Bilheteria da Audio Club

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega.

ALABAMA SHAKES E COLD WAR KID – AUDIO CLUB

Data: segunda-feira, 14 de março de 2016

Local: Audio Club

End: Av. Francisco Matarazzo, 694 – (ao lado do Terminal Palmeiras-Barra Funda do Metrô)

Horário: 22h

Capacidade: 3.000 pessoas

Ingressos: de R$ 110 a R$300 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 2h30

Classificação etária: Não é permitida a entrada de menores de 18 anos.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA R$110 R$220

MEZANINO VIP R$150 R$300

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Segunda-feira – fechada. Terça-feira e Sábado – 12h às 20h. Domingo e feriados – 13h às 20h.

No dia do show: Bilheteria da Audio Club

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega.

EAGLES OF DEATH METAL E VINTAGE TROUBLE – CINE JOIA

Data: terça-feira, 15 de março de 2016

Local: Cine Joia

End: Praça Carlos Gomes, 82 (próximo a estação Liberdade do Metrô)

Horário: 21h30

Capacidade: 1.400 pessoas

Ingressos: de R$ 100 a R$200 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 2h30

Classificação etária: Não é permitida a entrada de menores de 18 anos.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA R$100 R$200

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Segunda-feira – fechada. Terça-feira e Sábado – 12h às 20h. Domingo e feriados – 13h às 20h.

No dia do show: Bilheteria do Cine Joia

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega.

***

Rio de Janeiro

OF MONSTERS AND MEN E THE JOY FORMIDABLE – CIRCO VOADOR

Data: domingo, 13 de março de 2016

Local: Circo Voador

End: Rua dos Arcos s/n – Lapa

Horário: 20h

Capacidade: 2.500 pessoas

Ingressos: de R$120 a R$320(ver tabela completa)

Duração: Aprox. 2h30

Classificação etária: De 14 a 17 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável legal. A partir de 18 anos é permitida a entrada desacompanhado.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA – LOTE 1 R$120 R$240

PISTA – LOTE 2 R$140 R$280

PISTA – LOTE 3 R$160 R$320

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– A venda para o público geral estará disponível a partir do dia 27 de janeiro de 2016, ao meio-dia.

– Limitada a compra de 06 ingressos por CPF.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Circo Voador – Rua dos Arcos s/n – Lapa

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela internet – www.ingresso.com

Pontos de venda físicos – www.circovoador.com.br

FLORENCE + THE MACHINE E MUMFORD & SONS – METROPOLITAN

Data: segunda-feira, 14 de março de 2016

Local: Metropolitan

End: Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Horário: 21h

Capacidade: 8.433 pessoas

Ingressos: de R$ 125,00 e R$ 550,00 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 2h30

Classificação etária: de 12 a 14 anos permitida a entrada acompanhado por responsável legal e acima de 15 anos permitida a entrada desacompanhada.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA LOTE 1 R$125 R$250

PISTA LOTE 2 R$140 R$280

PISTA LOTE 3 R$160 R$320

PISTA PREMIUM LOTE 1 R$225 R$450

PISTA PREMIUM LOTE 2 R$240 R$480

PISTA PREMIUM LOTE 3 R$255 R$510

CAMAROTE R$275 R$550

POLTRONA R$140 R$280

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Metropolitan: Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Segundas -feiras: Fechada

Terças-feiras a sábados, das 12h às 20h

Domingos e feriados, das 13h às 20h

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega

ALABAMA SHAKES – CIRCO VOADOR

Data: terça-feira, 15 de março de 2016

Local: Circo Voador

End: Rua dos Arcos s/n – Lapa

Abertura dos portões: 20h

Horário do show: 22h

Capacidade: 2.500 pessoas

Ingressos: de R$120 e R$320 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 1h40

Classificação etária: Não é permitida a entrada de menores de 14 anos. De 14 a 17 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável legal. A partir de 18 anos é permitida a entrada desacompanhado.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA – LOTE 1 R$120 R$240

PISTA – LOTE 2 R$140 R$280

PISTA – LOTE 3 R$160 R$320

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– A venda para o público geral estará disponível a partir do dia 27 de janeiro de 2016, ao meio-dia.

– Limitada a compra de 06 ingressos por CPF.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Circo Voador – Rua dos Arcos s/n – Lapa

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela internet – www.ingresso.com

Pontos de venda físicos – www.circovoador.com.br

TWENTY ONE PILOTS E WALK THE MOON – SACADURA 154

Data: quarta-feira, 16 de março de 2016

Local: Sacadura 154

End: Rua Sacadura Cabral, 154

Horário: 21h

Capacidade: 1.500 pessoas

Ingressos: de R$125 a R$250 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 2h40

Classificação etária: De 14 a 17 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável legal. A partir de 18 anos é permitida a entrada desacompanhado.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA R$125 R$250

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– A venda para o público geral estará disponível a partir do dia 27 de janeiro de 2016, ao meio-dia.

– Limitada a compra de 06 ingressos por CPF.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Banco de Areia – Shopping Rio Sul – SEG a SÁB das 14h às 21h – DOM das 15h às 20h

Banco de Areia – Shopping Leblon – SEG a SÁB das 14h às 20h – DOM das 15h às 20h

South – Centro, Rua do Ouvidor, 164 – SEG a SEX das 09h às 18h

South – Shopping Tijuca – SEG a SÁB das 14h às 20h – DOM das 14h às 20h

South – Barra Shopping –SEG a SÁB das 14h às 20h – DOM das 14h às 20h

South – Nova América Shoping –SEG a SÁB das 14h às 20h – DOM das 14h às 20h

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela internet – www.ingressocerto.com

***

CURITIBA (PR)

BAD RELIGION – SPAZIO VAN

Data: Terça-feira, 15 de março de 2016

Local: Spazio Van

End: Rodovia BR-116 Linha Verde, 15.000 (esquina com Rua Antonio Ader)

Abertura dos portões: 19h30

Horário do show: 21h30

Capacidade: 4.153 pessoas

Ingressos: de R$110 a R$400 (ver tabela completa)

Duração: Aprox. 1h40

Telefone: (41) 3527-8000

Classificação etária: 16 anos – Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal com autorização com firma reconhecida.

SETORES INTEIRA ½ ENTRADA PROMOCIONAL

PISTA PREMIUM – LOTE 1 R$ 300,00 R$ 150,00 R$ 150,00

PISTA PREMIUM – LOTE 2 R$ 360,00 R$ 180,00 R$ 180,00

PISTA PREMIUM – LOTE 3 R$ 440,00 R$ 220,00 R$ 220,00

PISTA – LOTE 1 R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 100,00

PISTA – LOTE 2 R$ 250,00 R$ 125,00 R$ 125,00

PISTA – LOTE 3 R$ 300,00 R$ 150,00 R$ 150,00

CAMAROTE R$ 200,00 R$ 120,00 R$ 120,00

MESA OURO R$ 200,00 – –

MESA PRATA R$ 175,00 – –

MESA BRONZE R$ 150,00 – –

OBS.: + R$10,00 referente à Taxa de Administração Disk Ingressos.

PONTOS DE VENDA

DISK INGRESSOS: (41) 3315-0808

Horários: De Segunda a Sábado: 8h às 21h

Domingo: 9h às 18h

INTERNET: www.diskingressos.com.br

Loja Disk Ingressos Shopping Palladium

Horários: De Segunda a Sexta das 11h às 23h | Sábado das 10h às 22h | Domingo das 14h às 20h.

Quiosque Disk Ingressos Shopping Mueller

Horários: De Segunda a sábado das 10h às 22h | Domingo das 14h às 20h.

Quiosque Disk Ingressos Shopping Estação

Horários: De Segunda a sábado das 10h às 22h | Domingo das 14h às 20h.

Bilheteria Teatro Positivo

Horários: De Segunda a Sexta das 09h às 21h

Sábado das 9h às 18h (em dias de espetáculo funciona até o início da apresentação).

Domingo a bilheteria abre somente em dias de espetáculo com duas horas de antecedência ao início da apresentação.

Fazenda Rio Grande – PR

Loja Crystal da Moda – Av. Brasil, 2179 | Telefone: (41) 3627-4542

Ponta Grossa – PR

Loja Verbo Livraria – Avenida Vicente Machado, 779 – Centro | Telefone: (42) 3028-0990

Guaratuba – PR

Guara Surf – Avenida 29 de Abril, 380 – Centro.

Paranaguá – PR

Loja Cântarus – R. Dr. Leocádio, 207 – Centro Histórico.

Blumenau – SC

BLUROCK – Rua Dr.Amadeu da Luz 132 Loja 02 – Centro | Telefone: 47-3237-5385