‘O Caderno da Avó Clara’: construção de vínculos e a descoberta de si

Mari tem 13 anos, mora com a mãe em São Paulo e não se lembra do pai, com quem conviveu apenas por poucos meses, quando ainda era bebê. A vida da adolescente muda radicalmente quando sua mãe, antropóloga, decide fazer parte do doutorado na Itália e a leva para morar com o pai durante um semestre na pequena Brodowsky, interior do Estado.

Este é o ponto de partida do belíssimo O Caderno da Avó Clara, livro da escritora Susana Ventura, com ilustrações de Carla Irusta, recém-lançado pela Editora Sesi-SP.

A contragosto, Mari vai morar com o pai, um cara organizado, vegetariano e que, no primeiro momento, parece ter cara de maluco, segundo a própria menina. Conforme os vínculos vão se estreitando, a garota entra em contato com uma parte de sua história que desconhecia e também conhece a si mesma, por meio da estética, da arte de Candido Portinari e da natureza.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na estante que chega ao quarto para acomodar seus livros, a garota se depara com um caderno da avó paterna, Clara, que amava escrever à mão narrativas de diferentes épocas, nas mais variadas formas. Susana alterna as angústias e reflexões de Mari, narradas sob o ponto de vista da adolescente, com as escritas de Clara, que despertam curiosidade e a fazem recorrer com frequência à internet em busca de explicações. A escritora também abre brechas para pensar o futuro: como a vida segue depois que tudo muda profundamente?

O projeto gráfico do livro é lindo. Os capítulos abrem com desenhos de Mari, da mãe e do pai e são ilustrados internamente com imagens que remetem às histórias de Clara, escritas à mão como em um caderno com linhas.

Susana é escritora, professora e doutora em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). É pesquisadora do Centro de Literaturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa e do Centro de Pesquisa Sobre os Mundos Ibéricos Contemporâneos, da Sorbonne, em Paris. Susana já esteve nesta Estante de Letrinhas com De Onde Vem o Português?, com ilustrações de Silvia Amstalden.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

Serviço

O Caderno da Avó Clara

Escritora: Susana Ventura

Ilustradora: Carla Irusta

Editora: Sesi-SP

Preço: R$ 48