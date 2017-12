A origem do português

“Era uma vez, há muito, muito tempo, uma terra perto do mar.

Aquela terra ficava tão junto dele, que era como se o mar fosse quase tudo.”

É assim que a escritora Susana Ventura e a ilustradora Silvia Amstalden nos convidam a conhecer a história da nossa língua no livro De Onde Vem o Português?, lançamento da editora Peirópolis.

Susana parte das fronteiras ainda feudais que definiam a Península Ibérica para falar dos documentos antigos escritos em latim e das cantigas em galego-português que deram início à literatura. Passa pelas crônicas históricas de Fernão Lopes, pelo nascimento do teatro de Gil Vicente e chega a Camões.

A escritora fala de um país onde viviam reis, rainhas, príncipes, princesas e “gente como você e eu”. Como se pedisse a mão do leitor para conduzi-lo, conta dos poemas deixados principalmente em latim que retratavam a vida e os sentimentos de homens, mulheres e crianças de uma época distante e dos livros que guardaram as histórias de plantações, festas, romarias, guerras e amor.

Susana apresenta uma série de personagens históricos, e o primeiro deles é Dom Dinis. Rei de Portugal entre 1279 e 1325, ele participou, com as cantigas em galego-português, da inauguração da literatura portuguesa. A escritora também fala do historiador e cronista Fernão Lopes, que trabalhou entre 1418 e 1454 para a corte. Ele se aventurou a escrever, em português arcaico, a história do país, com um olhar tanto para os reis e rainhas como para o povo.

“Fernão foi o primeiro homem a escrever sobre o passado daquela

terra junto ao mar. Em suas histórias recriou amores, guerras e também

o tecido da vida diária de homens, mulheres e crianças que viveram num

tempo em que as naus existiam apenas em sonho.”

Com o início das navegações, Susana nos conta sobre o dramaturgo Gil Vicente, que entre 1502 e 1536 trabalhou, como Fernão Lopes, para a corte portuguesa, fazendo algo novo: teatro. Suas peças levavam diversão a reis e rainhas, com personagens que se entendiam falando português antigo e castelhano.

A viagem de Susana aporta com o poeta Luís de Camões, que retratou, em português moderno, a vida, a fortuna e o desejo que os homens que se lançavam ao mar em busca de aventuras.

Ilustrações

Diferentemente da maioria dos livros, em De Onde Vem o Português? as ilustrações nasceram primeiro.

Susana e Silvia já haviam lançado outro livro com a mesma temática: Convite à Navegação, Uma Conversa Sobre Literatura Portuguesa (Editora Peirópolis, 2012). Nesta obra, Susana construiu o texto e o enviou para Silvia ilustrá-lo. Agora, o desafio foi inverso: Silvia desenhou a história e Susana escreveu com base nas imagens.

Como resultado, os desenhos retratam pontos fundamentais da história que Susana conta com palavras, ocupam sempre páginas duplas e são agrupados de forma pouco tradicional – há, por exemplo, uma sequência de quatro páginas duplas ilustradas.

Silvia usou desenho e colagem para recriar Portugal, com muito azul, vermelho, preto e branco. As páginas, cada qual com seu parágrafo, também trazem bordas inventivas e letras decoradas. Um capricho só.

As autoras

Susana é professora, pesquisadora das literaturas de língua portuguesa e doutora em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). É pesquisadora ligada ao Núcleo de Estudos Ibéricos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e ao Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Silvia e arquiteta formada pela USP e trabalha com artes gráficas, ilustração e arte-educação. Integra o grupo de ilustradores Chavirari.

Serviço

De Onde Vem o Português?

Escritora: Susana Ventura

Ilustradora: Silvia Amstalden

Editora: Peirópolis

Preço: R$ 29