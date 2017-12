Biblioteca do Parque Villa-Lobos vira praça para ouvir e declamar poesia

A Biblioteca do Parque Villa-Lobos será, por um dia, uma praça da antiguidade, onde as pessoas se reuniam para declamar e ouvir poesias. Mas, diferentemente do que ocorria no passado, quando não havia registro do que ocorria, as histórias serão gravadas e divulgadas. Esta é a proposta da jornalista e escritora Fabíola Braga, que realizará neste sábado, 19, das 14 às 16 horas, a oficina Poeta na Praça.

Na atividade, as crianças serão incentivadas a escrever um poema ou escolher algum de um escritor que goste e declamá-lo. Para ajudá-las, haverá um “varal de nuvens”, referência ao mais recente lançamento de Fabíola – o infantil Nuvem no Céu, Nuvem de Papel, da Editora Dsop, ilustrado por Bruna Assis Brasil –, com diversas poesias. O material será gravado e editado e ficará disponível no site de literatura Sílaba Tônica, de Fabíola.

Em Nuvem no Céu, Nuvem de Papel, a escritora conta, por meio da poesia, a história de Kira, uma menina que vive olhando para o céu e imaginando personagens e histórias que habitam as nuvens.

Além de publicar sua história e levar a atividade para a Biblioteca Villa-Lobos, Fabíola trabalha para colocar Kira nos palcos, adaptando-a para o teatro em um espetáculo de bonecos, ideia que nasceu junto com o texto. “Teve muita sobra da história que não caberia ali, e percebi que tinha tudo a ver com uma peça”, conta Fabíola, que tem formação em teatro.

Bruna Assis Brasil já esteve outras vezes nesta Estante de Letrinhas, com Malala, a Menina Que Queria Ir Para a Escola, em parceria com Adriana Carranca; Bibliotecas do Mundo, organizado por Daniela Chindler; e A Menina do Avesso, com o escritor Ilan Brenman.

Serviço

Poeta na Praça

Quando: Sábado, 19 de março, das 14 às 16 horas

Local: Biblioteca do Parque Villa-Lobos

Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto dos Pinheiros

Nuvem no Céu, Nuvem de Papel

Escritora: Fabíola Braga

Ilustradora: Bruna Assis Brasil

Editora: Dsop

Preço: R$ 34,90