Festival de curtas e atrações no MIS são destaques da programação para crianças

Curtas para crianças e jovens estão no Festival comKids. ‘Room On The Broom’ (2012; foto acima), de Max Lang e Jan Lachauer, por exemplo, tem sessão no primeiro dia do evento – sábado (15), às 14h. Confira a programação completa aqui.

O MIS recebe neste sábado (15) o evento Um Dia de Cão (e Gato!), com várias atividades temáticas – como pintura ao vivo feita pela grafiteira Minhau – e adoção de animais. No domingo (16), tem Maratona Infantil, com troca de figurinhas, shows e peças de teatro.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (15), 12h/18h; dom. (16), 10h/17h. Grátis.

Circo

Máquina de Brasilidades

A montagem da Cia. Clownbaret explora vertentes da cultura brasileira. Por sorteio, os palhaços trabalham os temas, que podem ir da música de Raul Seixas a cirandas. 50 min. Rec da produção: livre.

Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (16) e 30/8, 16h30. Grátis.

Música

Piolhos

A banda idealizada pela cantora e compositora Solange Sá lança seu primeiro álbum, ‘Piolhos…Pras Cabecinhas’. O repertório passeia por vários estilos musicais. ‘Rock do Lixeiro’, ‘Burundunga’ e ‘Sávio, o Adestrador’ são algumas das músicas que o grupo apresenta.

Fnac. Pça. dos Omaguás, 34, Pinheiros. Sáb. (15), 16h. Grátis.

Passeio

Evento Internacional do Clube Brasileiro do Gato

Cerca de 320 gatos de 24 raças diferentes estarão expostos. Criadores também tiram dúvidas e dão sugestões para quem pretende ter um gato.

Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro. Sáb. (15), 10h/17h. Grátis (pede-se que o visitante leve uma lata de leite em pó).

Teatro

Mas Por Quê??! – A História de Elvis

O espetáculo conta a história de superação de Cecília, após perder seu canário Elvis. Durante as cenas, o elenco interpreta clássicos de Elvis Presley. De Rafael Gomes e Vinicius Calderoni. Dir. Renato Linhares. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3223-2090. Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 70. Até dom. (16).