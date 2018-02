MostracomKids de curtas para crianças chega à 7ª edição

Curtas para crianças e adolescentes são o mote da 7ª edição do Festival ComKids. Há produções de nove países, entre eles Brasil, Inglaterra e Irã. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes das respectivas sessões. Confira a programação completa.

Sáb. (15)

Espaço Itaú Augusta – 14h

Duração da sessão: 53 min

Sugestão de idade: crianças de até 8 anos

Medialuna y Las Noches Mágicas – El Eclipse

Argentina, 2012, 14 min

Dir.: Esteban Gaggino

Série que aborda, de modo imaginativo, o mundo das bruxas, princesas e seres fantásticos dos contos maravilhosos. Produção finalista do Festival comKids – Prix Jeunesse Iberoamericano 2013.

Room On The Broom

Reino Unido, 2012, 26 min

Dir.: Max Lang e Jan Lachauer

Animação baseada no livro infantil homônimo de Julia Donaldson e Axel Scheffler. Uma história mágica sobre a amizade e a família, produzida pelos criadores de “O Grúfalo”.

Amigos – Amor en la calesita

Argentina, 2014, 13 min

Dir.: Ricardo Achart

Santiago e Elbiz Cocho são grandes amigos, sempre na mesma sintonia. Ao longo da série, Santi vai crescendo e descobrindo o mundo. Aproxima-se o dia em que deixará de acreditar em amigos invisíveis.

Dom. (16)

Espaço Itaú Augusta – 14h

Duração da sessão: 61 min

Idade sugerida: crianças de até 8 anos

Sra. Amelia

Espanha, 2013, 10 min

Dir.: Francesc Barceló

Afastada da cidade, uma casa de repouso é o lugar onde todos podem desfrutar de um ambiente de paz e tranquilidade. Mas nem todos os residentes precisam desses cuidados.

Desolado

Espanha, 2014, 7 min

Dir.: Víctor Nores

O que aconteceria se o sol não existisse? Ou se as nuvens não pudessem ocultá-lo? Tito imagina um mundo no qual os girassóis não têm a necessidade de olhar o céu, onde a lua faz horas extras para extrair-lhe um sorriso… e por quê?

Entre Você e Eu

Holanda, 2014, 5 min

Dir.: Quentin Haberham

Um menino se libera de seus fantasmas através da menina de seus sonhos.

Lua Azul

Holanda, 2014, 2 min

Dir.: Marsha onderstijn e Jodie Roomer

Quando o sol se oculta, aparece a lua, já com um plano para seu tempo no céu.

O Espantalho Solitário

Irã, 2013, 3 min

Dir.: Alen Shahrokhi

Essa figura um tanto dura e intimidante pode ser muito terna e sensível, tudo depende do lugar de onde ela seja olhada.

Quando as Maçãs Rolam

Letônia, 2009, 6 min

Dir.: Reinis Kalnaellis

História de um gato que vive em uma antiga casa no campo com seu amigo rato. Os dois colhem maçãs em um pomar nos limites da cidade, mas, esse ano, as coisas acabam sendo um pouco diferentes.

O Trompetista

México, 2014, 10 min

Dir.: Raúl Alejandro Morales Reyes

Um trompetista fechado na rigidez da sua banda de guerra descobre o seu poder criador e, mediante a expressão de sua própria música, encontra a liberdade.

O Caçador de Borboletas

Taiwan, 2015, 18 min

Dir.: Min-Yu Chen

As borboletas são parte da natureza de Taiwan. Os caçadores desses insetos possuem o costume de fazer as próprias imagens delas.

Sáb. (22)

Espaço Itaú Augusta – 14h

Duração da sessão: 1 h 5 min

Sugestão de idade: crianças de 11 a 15 anos

Entrevista de Emprego

Brasil, 2014 – 2015, 14 min 1 s

Dir.: Thiago Penteado

Pedro é um chefe muito exigente e rigoroso que está tentando contratar o funcionário ideal para uma tarefa nada fácil. Mas Pedro não é um chefe qualquer, ele é um menino de nove anos.

Pereba F.C. – Vai que é Tua!

Brasil, 2014, 8 min 52 s

Dir.: Guto Bozzetti

“Pereba F.C.” é uma série de animação sobre a paixão pelo futebol e também sobre valores. Zeca está vivendo uma febre que parece não ter fim, uma vez que o time da sua cidade finalmente parece ter chances de vencer o campeonato.

As aventuras de Minuano Kid

Brasil, 2014, 10 min 21 s

Dir.: Edison Rodrigues e Pedro Antoniutti

Juninho, um garoto de nove anos, e seu amigo imaginário Minuano Kid, um super-herói com medo do escuro. A dupla enfrenta os “dilemas” de toda criança de nove anos.

Sonhos

Brasil, 2013, 15 min 56 s

Dir.: Haroldo Borges

O menino vive buscando motivos para fugir da escola. Um dia, ele encontra o motivo perfeito: a garota mais bela que ele já viu.

Bravura

Brasil, 2014, 4 min 13 s

Dir.: Giovanni Scoz Girardi

Descendente de uma linhagem de nobre de toureiros, Paco Bravo tem como motivação a história de seus antepassados.

O mar de Teresa

Brasil, 2014, 13 min 1 s

Dir.: Dilea Frate

Teresa queria o impossível: ter um mar no quintal de sua casa. Como não podia conseguir isso, inventou um plano, que a levou a uma descoberta pessoal.

Dom. (23)

Espaço Itaú Augusta II – 14h

Duração da sessão: 53 min

Sugestão de idade: crianças de até 8 anos

