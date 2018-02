Com mais de 40 atrações, festival mistura sertanejo e pop

LEIA MAIS| Confira os shows da semana

Com mais de 40 atrações divididas em três palcos, o festival Brahma Valley tem como norte o diálogo do sertanejo com outros estilos, especialmente o pop. O público poderá ver encontros curiosos, como o da dupla Marcos e Belutti com Luciana Mello e Jair Oliveira programado para o palco Pop no sábado (28). No domingo (29), Chitãozinho e Xororó convidam Bruna Viola, revelação que se aproxima do sertanejo de raiz.

Chitãozinho e Xororó (foto) convidam Bruna Viola para sua apresentação no festival

Quem também se apresenta no mesmo dia é Jorge Ben Jor, escalado para o palco Sound. Além de nomes internacionais como Colbie Caillat e Phillip Phillips, há espaços para diversão, entre eles uma roda gigante. O público terá à disposição open bar de Brahma 0,0%, além de desconto de até 50% com o aplicativo Easy Taxi. Para ter acesso ao benefício, o passageiro deve pedir o seu táxi, entrar em “Pagamento & Promoção”, digitar o código “BRAHMA” no campo Código Promocional e selecionar o método de pagamento “Cartão de Crédito”. Confira a programação completa no site www.brahmavalley.com.br

ONDE: Jockey Club (40.000 lug.). Av. Lineu de Paula Machado, 1.253, Jd. Everest. QUANDO: Sáb. (28) e dom. (29), 12h (abertura dos portões). QUANTO: R$ 210 (pista para um dia)/R$ 1.305 (camarote para dois dias)