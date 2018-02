SIM São Paulo reúne série de shows

LEIA MAIS| Confira o roteiro de shows da semana

Além de ser uma feira de negócios da música, a SIM São Paulo reúne uma série de shows. Para abrir o evento, o Auditório Ibirapuera recebe na 4ª (2) o duo francês Aufgang e a cantora cubana Yusa, a partir das 20h. Os ingressos serão distribuídos uma hora e meia antes. Na mesma noite, o Jongo Reverendo terá uma Noite Mineira, com apresentações de Djambê, Roger Deff e Preto Massa. A entrada custa entre R$ 15 (para quem confirmar presença no evento do Facebook) e R$ 25. Na 5ª (3), o Centro Cultural São Paulo terá shows gratuitos, a partir de 15h. Entre os escalados estão Ava Rocha, Far From Alaska, Laura Lavieri e Bixiga 70.

Yusa se apresenta na noite de abertura do evento

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LEIA MAIS| Festival mistura nomes do sertanejo e do pop

Há mais programação musical no Jazz B, Jazz nos Fundos e no estúdio Family Mob. Para participar dos debates, workshops e frequentar shows com acesso livre, é necessário se credenciar pelo site www.simsaopaulo.com. Lá, ainda é possível acompanhar a programação completa do evento. O encerramento ocorre no dia 5/12, no Estúdio Music Club. Está prevista a apresentação da banda La Cumbia Negra, que mistura a cumbia com diversos estilos. Na noite, também haverá DJs.