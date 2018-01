LEIA MAIS| Destaques da Virada Cultural

Atração da temporada 2016 do Mozarteum Brasileiro, a Orquestra Sinfônica de Bamberg faz quatro concertos. É a última oportunidade de ver o maestro Jonathan Nott à frente do grupo. Ele deixa o cargo em agosto, após 16 anos de trabalho.

Foto: Divulgação

A primeira apresentação ocorre sábado (21), no Auditório Ibirapuera. É uma matinê para crianças, com execução da ‘Pastoral’ de Beethoven. Os ingressos devem ser retirados 1h30 antes. A orquestra apresenta obras de Beethoven, Mozart e Rachmaninoff no dia seguinte, voltada para plateia ao ar livre. Além de Beethoven, Mozart (2ª) e Gershwin (3ª) são os compositores lembrados nos concertos da Sala São Paulo.

ONDE: Auditório Ibirapuera. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. QUANDO: Sáb. (21), 16h; dom. (22), 11h. QUANTO: Grátis.

ONDE: Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. QUANDO: 2ª (23) e

3ª (24), 21h. QUANTO: R$ 160/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos