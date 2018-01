Confira o roteiro de música

LEIA MAIS| Destaques da Virada Cultural

Sexta (20)

Anthony King

O baterista americano, que também participa do Bourbon Festival Paraty, convida os cantores Tony Lindsay e Ms. Monet. Soul, blues e jazz são os estilos que predominam no repertório.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Hoje (20), 23h59 (abertura, 21h). R$ 85. Cc.: todos. Cd: todos.

Bruna Caram

Ela já gravou três discos e, no ano passado, lançou o livro ‘Pequena Poesia Passional’. A cantora participa do projeto Estéreo MIS, interpretando músicas de Chico Buarque, Gonzaguinha, Djavan, entre outros compositores.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Hoje (20), 21h30. R$ 14. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Luan Santana

Um dos principais nomes do sertanejo universitário lança a turnê ‘A Caixa’. Ele interpreta os sucessos da carreira, com destaque para os registrados no álbum ‘Acústico’ (2015). ‘Chuva de Arroz’ e ‘Escreve Aí’ estão no repertório.

Espaço das Américas (6.030 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (21), 22h30 (abertura, 20h30); dom. (22), 18h (abertura, 16h). R$ 140/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luneta Mágica

O quarteto de Manaus explora o pop e suas nuances. A banda interpreta as músicas de seus dois álbuns, ‘Amanhã Vai Ser o Melhor Dia da Sua Vida’ (2013) e ‘No Meu Peito’ (2015).

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Hoje (20), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Sáb. (21)

André Abujamra

O artista toca as músicas de ‘O Homem Bruxa’. Efeitos e som no sistema 5.1 são algumas das particularidades do show.

Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. (21), 19h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Vamps

O quarteto britânico solidificou seu pop rock com o álbum ‘Wake Up’ (2015). O grupo The Tide faz a abertura.

Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (21), 20h (show The Tide, 19h). R$ 160/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Yonatan Gat

O guitarrista israelense radicado nos Estados Unidos se apresenta ao lado de Sergio Sayeg (baixo) e Gal Lazer (bateria). Ele destaca as músicas de seu disco mais recente, ‘Physical Copy’.

Casa do Povo (100 lug.). R. Três Rios, 252, Bom Retiro. Sáb. (21), 19h. R$ 8/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

Dom. (22)

Três Tenores Brasileiros

Acompanhados pela banda Felice Itália, Armando Valsani, Francisco Romanelli e Nino Valsani interpretam clássicos populares e eruditos. ‘O Sole Mio’, ‘Caruso’ e ‘Aquarela do Brasil’ estão entre eles.

Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Dom. (22), 19h. R$ 40/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (24)

Fabiana Cozza e Pepe Cisneros

No show ‘Canto Teatral para Bola de Nieve’, a cantora e o pianista homenageiam o músico Bola de Nieve, um dos principais instrumentistas de Cuba. Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 3ª (24), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Guilherme Arantes

Em show de piano e voz, o cantor e compositor celebra 40 anos de carreira. ‘Brincar de Viver’, ‘Cheia de Charme’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’, seu primeiro sucesso, são alguns dos clássicos que ele relembra.

Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (24), 21h30. R$ 40/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Manu Lafer

‘Um Lado Meu que Você Não Conhece’ é o novo álbum do cantor e compositor, que tem a MPB como seu motor de criação. Gravado com participação do arranjador e compositor Dori Caymmi, o álbum tem músicas autorais e regravações de clássicos compostos por Cole Porter, Mário Lago e Vadico. Dori também participa do show de lançamento.

Unibes Cultural (296 lug.). R. Oscar Freire, 2500, Sumaré, 3065-4333. 3ª (24), 20h30.

R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Tony Berchmans

O pianista celebra o filme ‘A General’, de Buster Keaton, interpretando sua trilha sonora. O longa metragem será projetado simultaneamente.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (24), 21h. R$ 30/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Zélia Duncan

‘Antes do Mundo Acabar’ (2015), cujo repertório a cantora e compositora apresenta neste show, é álbum composto apenas por sambas. Além de inéditas de sua autoria, algumas delas com parceiros, ela relê músicas de Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola e Riachão.

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (24), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (25)

Grooveria

Enquanto se prepara para lançar o terceiro álbum, a banda liderada pelo baterista Tuto Ferraz apresenta versões dançantes para clássicos da música brasileira.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (10), 22h30 (abertura, 21h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Juçara Marçal

O ódio e a morte dão o tom do repertório de ‘Encarnado’ (2014), considerado um dos grandes álbuns da MPB contemporânea. Além de canções do CD, compostas por nomes como Kiko Dinucci

e Romulo Fróes, ela interpreta ‘Comprimido’ (Paulinho da Viola) e ‘Xote de Navegação’ (Chico Buarque e Dominguinhos).

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (25), 21h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Péricles e Fundo de Quintal

Nesta reunião de sambistas, Péricles destaca as músicas de ‘Feito pra Durar’, álbum no qual o romantismo predomina. Já o Fundo de Quintal relembra sucessos de sua trajetória como ‘A Amizade’, ‘Nosso Grito’ e ‘O Show Tem que Continuar’.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (25), 22h (abertura, 20h). R$ 90/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (26)

Banda Uó

Eles investem no tecnobrega. O trio divulga o DVD ‘Turnê Motel Ao Vivo no Cine Joia’. ‘Shake de Amor’ integra o repertório.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 5ª (26), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Humberto Gessinger e Biquíni Cavadão

O show celebra o encontro do vocalista do Engenheiros do Hawaii com seus contemporâneos dos anos 1980.

Tom Brasil (1.800 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (26), 21h30. R$ 140/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Izzy Gordon

Sobrinha de Dolores Duran, a cantora já tem mais de 20 anos de carreira. Ao lado do duo Dois Africanos, ela mostra seu ecletismo interpretando músicas de Aretha Franklin, Tim Maia, entre outros.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (26), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Jards Macalé

Ele é a atração do Projeto Son Estrella Galicia. Com 50 anos de carreira, ele já foi gravado por Gal Costa (‘Vapor Barato’; ‘Mal Secreto’), Maria Bethânia (‘Movimento dos Barcos’) e Clara Nunes (‘O Mais que Perfeito’). No show, sem repertório definido, ele também deve homenagear ídolos.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 4ª (25), 22h. R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Limp Bizkit

Enquanto não lança o esperado álbum ‘Stampede of the Disco Elephants’ – o primeiro sem a participação de DJ Lethal -, o grupo americano vem ao Brasil para apresentar a turnê que celebra seus 20 anos de carreira. No repertório, os grandes hits de Fred Durst e companhia.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (26), 20h15 (abertura, 19h). R$ 260/R$ 400. Cc. e Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

O multi-instrumentista fez sucesso com ‘Feito para Acabar’ (2010), recheado de canções que mesclam pop, MPB e um leve charme brega. Neste show, ele destaca músicas de seu álbum mais recente, ‘De Graça’ (2013). ‘Alento’, ‘O Melhor da Vida’ e a faixa-título estão no repertório.

Sesc Interlagos. Pça. Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 5ª (26), 16h. Grátis.

Nação Zumbi & The Young Gods

Para celebrar a 50ª edição do Montreux Jazz Festival, a banda pernambucana faz apresentação conjunta com o grupo suíço. Entre músicas autorais e intervenções no repertório alheio, os grupos dão ênfase à pressão rítmica.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (26), 23h (abertura, 21h). R$ 25/R$ 70. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ratos de Porão

Ícone do movimento punk paulistano desde os anos 1980, a banda que tem João Gordo como vocalista executa as canções do disco ‘Século Sinistro’, lançado em 2014.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (26), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Renata Rosa

‘Encantações’ é o terceiro álbum da cantora, atriz e rabequeira. O CD tem nove músicas autorais, entre cocos, cirandas e temas com influência indígena. Cema e Eberu Suíra, do povo Kariri-Xocó, participam da apresentação.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (26), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Festival Sertanejo

Nesta 9ª edição do evento, o elenco é formado pelas duplas Munhoz & Mariano e Thiago & Graciano, além de Paula Mattos.

Villa Country (8.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. 4ª (25), 23h (abertura, 20h). R$ 50/R$ 130. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Coral Paulistano

Na quarta apresentação do Festival Oratórios, o coral apresenta peças de Benjamin Britten e Debussy. A direção artística é do maestro Martinho Lutero Galati.

Teatro Municipal. Salão Nobre. (200 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (20), 20h. R$ 25. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Edson Lopes

O músico, na ativa desde os anos 1970, abre a série de violão deste ano da Cultura Artística. Ele interpreta obras de Emilio Pujol, Napoleón Coste, Garoto, entre outros compositores.

Teatro Espaço Promon. (350 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, V. Nova Conceição, 3071-4236. 3ª (24), 21h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Experimental de Repertório

Abertura da série de câmara da orquestra. Obras de Alexander Von Zemlinky, Debussy, Joachim Raff, Minoru Miki, Thierry de Mey e Carlos Moreno – também regente – estão no programa.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 2ª (23), 20h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Holliger e Zehetmair

O maestro Heinz Holliger rege a orquestra em concerto com participação do violinista Thomas Zehetmair. Obras de Béla Bartók, Henri Duttileux e Debussy estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (26), 21h. R$ 42/

R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (26), 10h. R$ 10.

Tardes de Ópera

A série apresenta trechos de ‘La Bohème’, de Ruggiero Leoncavallo. Eduardo Trindade (tenor) e Camila Titinger (mezzo-soprano) são alguns dos participantes. A direção cênica é de André Di Peroli. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (22), 17h. Grátis.