Confira 50 shows que estarão nos palcos de SP

Sexta (11)

Bike e Koogu

Projeto de Julito Cavalcanti, o Bike destaca músicas do psicodélico CD ‘1943’, lançado no ano passado. ‘À Espera da Shuva’ (2015) é EP em que o trio Koogu apresenta seu trabalho experimental.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sexta (11), 19h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Chico e Paulo Caruso

No show ’30 Anos de Democracia – Que País É Esse?’, os irmãos cartunistas traçam, por meio do humor, um panorama do Brasil nas últimas décadas.

Teatro Itália. (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. Sexta (11) e sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 40/R$ 70. Cc.: R, M e V. Cd.: R, M e V.

Foto: Wilton Júnior/Estadão

João Donato

O álbum ‘Donato Elétrico’ marca o retorno de João Donato ao piano rhodes, instrumento que marcou sua sonoridade nos anos 1970. Ao lado de músicos do Bixiga 70, ele apresenta temas como ‘Frequência de Onda’ e ‘Tartaruga’.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (11) e sáb. (12), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lara e Os Ultraleves + Mustache e os Apaches

Ao lado de sua banda, a cantora Lara Aufranc interpreta músicas do CD ‘Em Boa Hora’ (2015), o primeiro da carreira. Composições escritas em inglês e português têm influências de jazz e soul music. Já o quinteto formado em São Paulo e influenciado pela música folk apresenta o repertório de seus dois álbuns.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sexta (11), 22h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lineker

Lançado este ano, o EP ‘Verão’ é o novo trabalho do cantor e bailarino. A estética pop domina o trabalho, que tem músicas como ‘Desapego’ e a faixa-título.

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, 2295-0401. Sexta (11), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Lucinha Turnbull

Nos anos 1970, ela fundou o Tutti Frutti com Rita Lee e fez parte da banda de Gilberto Gil que divulgou o álbum ‘Refavela’ (1977). Primeira guitarrista do País, ela interpreta canções inéditas, homenageia os ídolos Beatles e Bob Dylan e relembra o repertório de ‘Aroma’ (1980), seu único álbum.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (11), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tetê Espíndola e Alzira E

Em show concebido para celebrar o Dia Internacional da Mulher, as irmãs interpretam músicas caipiras. Há ainda canções de seus álbuns mais recentes.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Sexta (11), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h).

Tiê

‘Esmeraldas’ (2014) é o nome do álbum mais recente da cantora e compositora. Ela interpreta seu repertório, que tem músicas como ‘A Noite’.

Bar Brahma Centro (185 lug.). Av. São João, 677, Centro, 3224-1251. Sexta (11) e sáb. (12), 22h. R$ 80. Cc. todos. Cd.: todos.

Trupe Chá de Boldo

O super grupo composto por 13 integrantes destaca o repertório do álbum ‘Presente’ (2015), que ganhou edição em vinil.

Mundo Pensante (150 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. Sexta (11), 22h (abertura). R$ 20/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Yaniel Matos

O pianista cubano apresenta o projeto Trio Carabalí, ao lado dos músicos Aniel Someillan (contrabaixo) e Eduardo Espasande (percussão cubana).

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (11), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb.(12)

Adriana Sanchez

‘Salve Lua – Tributo a Luiz Gonzaga’ é CD em que a cantora e sanfoneira relê clássicos do Rei do Baião.

Casa de Cultura São Miguel. R. Irineu Bonardi, 169, Vila Pedroso, 2297-9177. Sáb. (12), 18h. Grátis.

Alessandra Leão

A cantora lança o EP ‘Língua’, que encerra a trilogia de mesmo nome concebida por ela com o compositor e produtor Caçapa, a atriz e dramaturga Luciana Lyra e a artista gráfica Vânia Medeiros.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (12), 19h. R$ 10. Cc: todos. Cd.: todos.

Alice Caymmi

A cantora apresenta o repertório de seu segundo álbum, o elogiado ‘Rainha dos Raios’ (2014). Além de canções autorais, a neta de Dorival Caymmi interpreta a seu modo músicas de Caetano Veloso e do parceiro Michael Sullivan, com quem compôs ‘Meu Recado’.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (12), 21h; dom. (13), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Barbatuques

Celebrando 18 anos de carreira, o grupo que explora a percussão corporal apresenta o repertório do quarto CD, ‘Ayú’ (2015). Eles também prestam uma homenagem ao percussionista Naná Vasconcelos, que iria participar das apresentações. O músico pernambucano morreu na quarta-feira, aos 71 anos.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ceumar

Em ‘Silencia’ (2014), trabalho mais recente da cantora mineira, a dinâmica entre música e silêncio dá o tom dos arranjos. A faixa-título e ‘Segura o Coco’ são destaques do repertório.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (12), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Donato

Juliana Perdigão e Os Kurva

Ao lado da banda, a cantora apresenta músicas de Caetano Veloso, John Cage, entre outros autores.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (12), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Nô Stopa

Integrante do Teatro Mágico e da Banda Mirim, ela apresenta as músicas do álbum ‘Manifesto Poesia’ (2015), calcado no folk e no pop. A cantora Roberta Campos participa da apresentação.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (12), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rael

Tendo como convidadas Anelis Assumpção, Jesuton e Mariana Aydar, o rapper apresenta as músicas do EP ‘Diversoficando’, lançado em 2014. ‘O Hip Hop É Foda (Parte 2)’ e ‘Hoje É Dia de Ver’ estão no repertório.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (12), 22h. R$ 60/R$ 100. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiê

Zé Ramalho

Com mais de 40 anos de carreira, o cantor e compositor apresenta seus clássicos. ‘Avôhai’, ‘Chão de Giz’ e ‘Admirável Gado Novo’ estão entre eles.

Espaço das Américas (3.052 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (12), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 140/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (13)

Adriana Sanchez

‘Salve Lua – Tributo a Luiz Gonzaga’ é CD em que a cantora e sanfoneira relê clássicos do Rei do Baião.

Casa de Cultura Cora Coralina. R. Sant’ana, 201, Santo Amaro, 5631-0740. Dom. (13), 17h. Grátis.

Alice Caymmi

Barbatuques

Chico e Paulo Caruso

Daniel Groove

Ex-integrante da banda O Sonso, o cantor e compositor cearense lança seu segundo álbum ‘Romance pra Depois’ (2015). ‘Jardim Suspenso’ e ‘Pasto’ são algumas das músicas presentes no sucessor de ‘Giramundo’ (2013).

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700.Dom. (13), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Rita

Ao lado de um quarteto, a cantora apresenta o show ‘Samba de Maria’. Há músicas de Adriana Calcanhotto, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, entre outros compositores.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (13), 15h. Grátis.

Jair Naves

O cantor e compositor apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Trovões a Me Atingir’ (2015), com letras sobre o amor e suas consequências. ‘Resvala’ e ‘Prece Atendida’ estão no repertório do CD.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Dom. (13), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h).

Jesuton

A cantora britânica radicada no Brasil lança o DVD ‘Show Me Your Soul’. Em formato acústico, ela interpreta sucessos da soul music conhecidos nas vozes de Diana Ross, Marvin Gaye, entre outros.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (13), 18h. Grátis.

Vanessa Moreno e Fi Maróstica

‘Cores Vivas’ é álbum em que a cantora e o músico releem a obra de Gilberto Gil em uma formação de voz e contrabaixo. Eles relembram músicas como ‘Lugar Comum’. ‘Preciso Aprender a Só Ser’ e ‘Toda Menina Baiana’. As cantoras Fabiana Cozza e Mônica Salmaso participam da apresentação.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (13), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (14)

Gabriel Sater

No show ‘Latinoamericano’, o filho de Almir Sater celebra as músicas do Brasil e de países vizinhos por meio de sua viola. João Gaspar (violão) e Álvaro Couto e Silva (acordeon) o acompanham.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (14), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (15)

Hablan por La Espalda

Celebrando 20 de carreira, a banda de punk rock uruguaia destaca as músicas do álbum mais recente, ‘Sangre’ (2015).

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (15), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Foto: Divulgação

Lisa Simone

Ela se apresenta pela primeira vez no Brasil. A filha de Nina Simone (1933-2003), uma das grandes cantoras americanas, interpreta as músicas de seu álbum de estreia, ‘All Is Well’ (2014), conectando o jazz à soul music e ao pop.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (15), 21h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lucinha Lins, Tania Alves e Virgínia Rosa

O espetáculo ‘Palavra de Mulher’ é composto por músicas de Chico Buarque. Na apresentação que marca o lançamento do DVD do show, as cantoras interpretam ‘Terezinha’, ‘Tatuagem’, entre outras músicas.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 4003-1212. 3ª (15), 21h. R$ 50/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Simply Red

Após anunciar o fim da banda, Mick Hucknall decidiu reativá-la para gravar o álbum ‘Big Love’ (2015), o primeiro de inéditas em 20 anos. É com a turnê deste álbum que o grupo chega ao Brasil.

Citibank Hall (7.064 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 3ª (15), 21h30. R$ 60/R$ 300 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Thalita Pertuzatti

No espetáculo ‘Uma Saudação a Whitney Houston’, a intérprete que participou de vários programas de TV como caloura canta músicas da artista americana. ‘I Will Always Love You’ e ‘I Have Nothing’ são algumas delas. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (15) e 4ª (16), 21h. R$ 120/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (16)

Arnaldo Antunes

O cantor e compositor apresenta músicas de seu 16º álbum, ‘Já É’. Entre as novidades, estão ‘Põe Fé Que Já É’, ‘Se Você Nadar’ e ‘Naturalmente, Naturalmente’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (16) e 5ª (17), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Artur Menezes

Um dos novos nomes da geração do blues, o guitarrista homenageia B.B King, Jimi Hendrix, entre outros ídolos.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (16), 21h30 (abertura, 20h30). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Thalita Pertuzatti

5ª (17)

Arnaldo Antunes

Bocato

O trombonista e maestro faz releituras de músicas compostas pelo saxofonista americano Wayne Shorter.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (17), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Chico Salem

O músico, que tem no currículo trabalhos com Arnaldo Antunes e Marcelo Jeneci, lança seu segundo álbum, ‘Maior ou Igual a Dois’. Edgard Scandurra e Karina Buhr participam do show. Tutu Moraes, da festa Santo Forte, discoteca.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.) R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, 3459-5321. 5ª (17), 22h. R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

Em show seu primeiro show sem uma banda de apoio, o cantor e compositor relê músicas de seus dois álbuns, os elogiados ‘Feito Pra Acabar’ (2010) e ‘De Graça’ (2013).

Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (17), 21h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maroon 5

Após os ingressos do show de 19/3 se esgotarem, a banda americana abriu uma apresentação extra na 5ª (17) – e também já não há entradas disponíveis. ‘V’ é o álbum que o grupo divulga nesta passagem pelo País. ‘Maps’, ‘Animals’ e ‘Sugar’ estão entre os sucessos registrados no trabalho. O quarteto Dashboard Confessional abre as noites.

Allianz Parque (45.934 lug.). R. Palestra Itália, 1840, Perdizes. 5ª (17), 21h30. R$ 200/R$ 650 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ricardo Herz e Samuca do Acordeon

O violinista e o sanfoneiro lançam o álbum ‘Novos Rumos’. Choro, frevo e música gaúcha estão entre os estilos do repertório. No show, a dupla homenageia Dominguinhos e Luiz Gonzaga.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776. 5ª (17), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Foto: Matheus José Maria/Div.

Romulo Fróes

Marcando os 30 anos da morte de Nelson Cavaquinho, ele lança o CD ‘Rei Vadio’, com releituras de canções do sambista, como ‘Juízo Final’. Ná Ozzetti, Thiago França e seus companheiros do Passo Torto participam do show.

Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (17), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vruumm

Misturando jazz e ritmos africanos, o grupo apresenta músicas de seu álbum de estreia. ‘Como Diziam os Primatas’ e ‘Pega Essa’ estão entre os destaques.

Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 5ª (17), 23h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Farofada

Jorge Ben Jor é a atração principal da festa. A banda de forró Falamansa também participa do evento, que conta com discotecagem.

Quadra da Águia de Ouro (3.000 lug.). Av. Presidente Castelo Branco, 7683, Marginal Tietê. Sáb. (12), 17h. R$ 110/R$ 130 (vendas pelo site www.ingresse.com).

Música Clássica

Dom Quixote

Com regência de Luiz Fernando Malheiro e direção cênica de Jorge Takla, a ópera tem Gregory Reinhart encarnando o personagem-título. Ao lado de Sancho Pança, interpretado pelo barítono Eduardo Amir, Dom Quixote decide fazer de sua fantasia realidade, apaixonando-se por Dulcineia, a mezzo-soprano Luisa Francesconi.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (11), 20h; dom. (13), 17h. R$ 30/R$ 80 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal e Coro Lírico Municipal

Sob regência de John Neschling, orquestra e coro interpretam ‘Um Requiem Alemão, op. 45’, de Brahms. A soprano Lina Mendes e o barítono Albert Dohmen são os solistas.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (12), 20h; dom. (13), 17h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Instituto GPA

Formada por músicos com idades entre 12 e 21 anos, a orquestra apresenta obras de Bach, Mozart e outros compositores. A regência é de Daniel Misiuk, sob direção artística de Renata Jaffé.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (11), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Osesp: Alsop e Currie

Concerto de abertura da temporada. Com regência de Marin Alsop e participação do percussionista Colin Currie, a orquestra interpreta obras de Jennifer Higdon (‘Machine’), James Macmillan (‘Concerto nº 2 para Percussão’) e Gustav Mahler (‘Sinfonia nº 1 em Ré Maior – Titã’). A composição de Macmillan está no repertório do concerto de domingo (13), que integra a série Matinais, ao lado de ‘Hugh’s Chilled Red’ (Alan Emslie) e ‘Realismos Mágicos – 11 Histórias Curtas para Marimba Solo’ (Rolf Wallin).

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (11), 21h; sáb. (12), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Dom. (13), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Osesp: Alsop rege Verdi

Com participação do Coro da Osesp, do Coral Lírico Paulista e de solistas como a soprano Angela Meade, Marin Alsop rege a ‘Missa de Réquiem’, de Giuseppe Verdi. Apresentada pela primeira vez em 1874, a obra tornou-se um clássico do repertório coral-sinfônico.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (17), 21h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 4ª (16), 18h. R$ 10.