Djavan apresenta show da turnê ‘Vidas Pra Contar’

LEIA MAIS| Dicas de shows e transporte para aproveitar o Lollapalooza

LEIA MAIS| Confira 50 de shows para a semana

Passados 40 anos desde o lançamento do seu primeiro disco, Djavan coloca na estrada a turnê do álbum ‘Vidas Pra Contar’ (2015). O disco tem todas as características do artista: pop balançado (‘Só Pra Ser o Sol’), romantismo (‘Não É um Bolero’) e memórias pessoais (‘Dona do Horizonte’).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Wilton Júnior/Estadão

Com uma obra popular, Djavan sabe que seus grandes sucessos seduzem o público. ‘Flor de Lis’ e ‘Linha do Equador’ voltam à cena repaginadas. Mas há pepitas que há tempos ele não interpreta ao vivo. ‘Miragem’, do controverso álbum ‘Lilás’ (1984) reaparece em uma versão mais orgânica, adornada por naipe de metais. Quem quer o feijão com arroz sairá satisfeito. Aqueles que souberem apreciar os biscoitos mais finos também.

ONDE: Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. QUANDO: Hoje (11) e sáb. (12), 22h30. QUANTO: R$ 80/R$ 320.Cc.: todos. Cd.: todos.