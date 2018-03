Prognóstico é que Senado aprove projeto de lei pró-táxi

Apesar de o projeto que cria regras para aplicativos como o Uber ser de autoria de um deputado petista, Carlos Zarattini, o partido vai liberar a bancada na votação – marcada para hoje, no Senado.

O prognóstico é de aprovação do texto – pró-táxi. Assessores admitem, porém, que a mobilização do Uber pode embaralhar o jogo. Com apoio até da 99, que nasceu como aplicativo para chamar táxis e faz hoje mais corridas com carros particulares.

Leia mais notas da coluna:

