Edu Lobo é um dos vencedores do 15.º Prêmio de Arte, Ciência e Cultura da Fundação Conrado Wessel em 2017 – ao lado do matemático Jacob Palis Jr.

A premiação será na segunda, no Centro Britânico Brasileiro.

