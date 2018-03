Lázaro de Mello Brandão deixa a presidência do conselho de administração do Bradesco depois de 75 anos de trabalho ininterrupto. Em seu lugar entra Luiz Carlos Trabuco (na foto, à esquerda), presidente executivo do banco e vice-presidente do conselho. Brandão entregou sua carta de renúncia agora há pouco, na reunião do conselho, na sede do banco na Cidade de Deus.

O sucessor de Amador Aguiar, entretanto, permanecerá na presidência das empresas holdings.