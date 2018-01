Caetano Veloso vai cantar em ato do MTST no Largo da Batata

Desta vez, ninguém poderá impedir Caetano Veloso de cantar em ato do Movimento dos Trabalhadores sem Teto. Depois de ser proibido pela Justiça de faze-lo em São Bernardo do Campo, durante a Ocupação Povo sem Medo, o cantor sobe no palco, no Largo da Batata, dia 10 de dezembro, acompanhado de convidados, durante a comemoração dos 20 anos do MTST.

