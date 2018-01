Cantor português se apresenta em SP cantando Chico Buarque

Fã de Chico Buarque, António Zambujo fez da admiração pelo músico um projeto. O português apresenta no dia 19, no Tom Brasil, show composto só por canções do ídolo brasileiro – com participação tupiniquim de Roberta Sá. Veja abaixo a entrevista com o músico.

Como vê a relação da música brasileira e portuguesa? Cada vez mais os músicos portugueses estão fazendo sucesso no Brasil?

Eu espero muito que façam. há coisas muito interessantes quer em Portugal, quer no Brasil, que não são conhecidas. Deveria haver mais interação entre os dois países. Temos a língua que nos une e isso é muito interessante…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como é para você cantar os sucessos de Chico Buarque?

É um prazer enorme. O Chico é uma importante referência para a música cantada em português

Além de Chico que outros músicos brasileiros você gosta e gostaria de interpretar?

Há muitos…! Caetano, Caymmi, Lupicinio Rodrigues , Noel, Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante e tantos mais…

A política brasileira está tumultuada. Como acha que a cultura pode exercer seu papel nesse contexto?

Para já, não sei… mas continuarei a lutar pelos valores que defendo e que não são estes que eles defendem.