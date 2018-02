Atraso em "O Rei Leão" causa reclamações contra T4F

E lá vem a Time 4 Fun aprontar de novo!

Com público superior a 19 milhões de pessoas em 15 países do mundo, o musical O Rei Leão tinha previsão de estreia em São Paulo no dia 7 de março. A pré-venda, exclusiva para clientes de um cartão de crédito, começou em 20 de outubro do ano passado e ia até 28 de novembro. Mas quem comprou os ingressos teve uma surpresa desagradável: a primeira apresentação foi adiada para o dia 28 de março.

De acordo com a assessoria de imprensa da T4F, produtora do musical, houve problemas de logística. Boa parte do material usado no espetáculo vem a São Paulo por navio, meio de transporte suscetível a atrasos. Quando a empresa percebeu que não seria possível subir ao palco no prazo combinado, afirma a assessoria, todos os clientes de pré-venda que tinham comprado ingressos em datas anteriores à nova estreia foram contatados “de todas as maneiras possíveis, para evitar contratempos.” Este contato aconteceu a partir da última semana de novembro, pouco antes do fim da pré-venda – depois, o período foi estendido até 5 de dezembro.

Aos compradores, há a possibilidade de escolher outras datas ou pedir o dinheiro de volta. Na página do Facebook da T4F Musicais, clientes demonstraram insatisfação com a mudança nas datas. Um dos compradores, Renato Arado, postou uma mensagem declarando que vai ter prejuízo com passagens aéreas e reclamando da falta de comunicação por parte da empresa. Outra cliente, Mirelle Simões de Aguiar, de Vitória, estava incomodada por já ter comprado a passagem aérea para viajar a São Paulo. “É um absurdo. Um descaso com o consumidor que comprou o ingresso com mais de quatro meses de antecedência”, diz o comentário.

O descaso com o consumidor parece ser prática recorrente da T4F. No ano passado, a produtora lesou uma série de paulistanos que pagaram para ver o espetáculo “A Família Addams” com Marisa Orth e Daniel Boaventura e só viram um dos dois – e, algumas vezes, nenhum dos dois. Fica o aviso para o público do Rio de Janeiro, que irá receber o espetáculo este ano.

(Com colaboração de Míriam Castro)