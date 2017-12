Um Wilco por dia: ‘Monday’

Com uma estreia pouco elogiada e vendo seu ex-companheiro de banda brilhando, Jeff Tweedy tinha tudo para sucumbir à maldição do segundo disco. Some a isso as novas responsabilidades da vida adulta como a hipoteca e a recém chegada paternidade.

Aconteceu exatamente o contrário. A banda criou um álbum duplo e negociou com a gravadora para que ele tivesse preço de face de um disco simples. O fato de Being There ser recheado de grandes músicas também ajudou ao reconhecimento do Wilco. Pode-se afirmar que esse foi o divisor de águas deles, depois desse trabalho, eles passariam a ser comparados apenas a eles mesmos. É o que acontece quando você cria um clássico.

Monday fala um pouco sobre o fato de ter uma grande banda e ser ignorado. Coincidentemente, esse é o momento em que ele passa a ser levado a sério como um bom compositor. O disco também marca a chegada de Jay Bennett, que deixaria o Wilco apenas dois discos depois por tentar ajudar demais.

Nesse show, Jeff Tweedy usa um incrível terno Nudie. O estilista ficou famoso com suas roupas de cowboys depois que Gram Parsons apareceu usando uma de suas criações na capa do disco de estreia do Flying Burrito Brothers, The Gilded Palace of Sin. Há quem diga que Parsons apresentou os famosos casacos a Keith Richards.