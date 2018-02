Após quatro compactos, Medulla prepara seu segundo disco

Nascidos em Recife e criados no Rio, os irmãos Keops e Raony trocaram a praia pelo cinza de São Paulo. Essa não é a única mudança improvável e que deu certo no Medulla. Eles lançaram um disco por uma grande gravadora e resolveram começar tudo de novo. Fizeram planos de criar uma série de compactos: AKIRA (2008 no Myspace), Talking Machine (2009 em fita cassete), Capital Erótico (2010 em play bottom, uma espécie de mp3 player) e O Homem Bom (2013 em CD).

Uma compilação foi lançada com música nova e a caminhada mostrou que o maior patrimônio deles são as pessoas que gostam da banda, que eles chamam de Movimento.

Geralmente, um grupo testa novas canções nos shows para evoluir as composições. Entretanto, eles evitam fazer isso, o que só aumenta a ansiedade. Recém saídos de uma grande turnê no Nordeste, eles explicam que toda vez que uma música é executada ao vivo, um registro fica na cabeça do público e dificilmente eles conseguem mudar aquilo.

No podcast, eles falam um pouco sobre isso tudo e da participação no Superstar da Rede Globo.

