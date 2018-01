Deb and the Mentals usa tecnologia para compor novas músicas

Existe um Frans Café na zona oeste de São Paulo que é o melhor lugar(ou o pior, dependendo do ponto de vista) para terminar um relacionamento. Foi lá que o pessoal da Deb and the Mentals escolheu para gravar a entrevista, mas eles estão longe de acabar. Estão apenas começando um trabalho que deve ir muito longe.

Cada integrante- Deb Babilônia (vocal), Giuliano Di Martino (bateria), Stanislaw Tchaick (baixo), Guilherme Hypolitho (guitarra)- já passou por diversas bandas e, apesar das influências díspares, o som aconteceu naturalmente quando eles entraram em estúdio. Deb tinha canções de voz e violão que ganharam peso com a ajuda do produtor Alexandre Zampieri, o Capilé. Capilé já tocava na Sugar Kane e Water Rats e fez sua estreia como produtor.

Um novo disco está nos planos e eles tentam diminuir as distâncias da capital paulista e a falta de tempo com tecnologia. Diferente do grupo de whatsapp da família, em que aquela tia lembra as datas de aniversário e alguém fala mal da Dilma, eles usam o aplicativo para trocar ideias de riffs, melodias e assim as músicas vão sendo lapidadas.

Ouça o podcast e veja os planos, eles têm alguns shows marcados e data reservada em estúdio para gravar um disco, e como a banda faz para construir a sonoridade grunge que não deixa pedra sobre pedra em cima do palco.

