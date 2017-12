Babel: Transexualidade e cutting são temas de obras para adolescentes

JUVENIL

Transexualidade e cutting em obras para adolescentes

Duas editoras estão trazendo ao Brasil livros com temas atuais e que precisam ser discutidos. A Novo Século manda para as livrarias, ainda este mês, Lily & Dunkin, de Donna Gephart. Na obra, o leitor acompanha a história de amizade, bullying e aceitação de Lily Jo McGrother, que nasceu Timothy Mc Ghother, e de Norbert Dorfman, que quer ser apenas conhecido como Dunkin. Ela é transgênero. Ele, bipolar. Já a Planeta programa para março o lançamento de Girl in Pieces, uma obra sobre o distúrbio que leva adolescentes a se cortarem e publicarem fotos nas redes sociais, conhecido como cutting. O romance de estreia da também americana Kathleen Glasgow (foto) fala sobre Charlotte Davis, uma garota que perde o pai e a melhor amiga quase que simultaneamente e precisa lidar com a dor e as consequências do transtorno borderline. Ela é internada por um tempo. Na saída, se envolve com pessoas ruins e decide, com a ajuda da arte, recomeçar e curar as feridas deixadas pelos cortes em seu corpo.

SUSPENSE – 1

Mistério britânico

Comparada a Gillian Flynn (Garota Exemplar) e Paula Hawkin (A Garota no Trem), Ruth Ware ainda nem lançou Em Um Bosque Muito Escuro – previsto para novembro – e a Rocco já garantiu os direitos do novo livro da britânica: The Women in Cabin 10. É a história de uma jornalista que, num luxuoso navio, vê um corpo sendo atirado ao mar, mas que descobre que não há nenhum passageiro desaparecido. Sai em 2017.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SUSPENSE – 2

No embalo do filme

No início do mês, antes da estreia de A Garota no Trem nos cinemas, a Record relança a obra best-seller com o pôster do filme na capa.

CRÍTICA

Filhos da Cosac

A Sesi-SP, que ficou com parte da herança da Cosac Naify, lança nesta semana o primeiro título ex-Cosac: o inédito Olhar à Margem. Com ensaios do crítico de arte Luiz Camillo Osorio, o livro será incluído na coleção Memória e Sociedade.

** Outras notícias da Cosac desta semana:

Livros da Cosac Naify serão destruídos na virada do ano

Cosac Naify busca apoio para manter seu acervo de 400 mil livros

FEIRA

Livro, língua, inclusão

Pelo segundo ano, a Feira de Frankfurt (19 a 23/10) fará uma visita guiada para refugiados. Eles vão conhecer, entre outras coisas, livros que utilizam o alemão como segunda língua. Haverá, ainda, um debate entre editores sobre a integração dos refugiados e esse crescente mercado de materiais de aprendizagem.

NÃO FICÇÃO

Mais Marx

Já tem data para sair o 3.º volume de O Capital, de Karl Marx: novembro. Com o subtítulo O Processo Global da Produção Capitalista, ele foi traduzido do original alemão por Rubens Enderle. Junto, a Boitempo aproveita e lança Mais Marx, manual ilustrado de introdução ao Livro I de O Capital, para jovens leitores, e Marx e Engels Como Historiadores da Literatura, do húngaro György Lukács.

RESIDÊNCIA

Retiro literário

Editor e escritor, Carlos Eduardo de Magalhães aceitou o convite para passar 5 semanas em Chennai, na Índia, numa residência literária. Vai aproveitar e começar um novo romance.

INFANTIL

Animais inventados

De Javier Sáez Castán e Miguel Murugarren, sai, nos próximos dias, Animalário Universal do Professor Revillod (Sesi). A obra traz ilustrações de 16 tipos de animais, que, combinadas, dão origem a mais de 4 mil bichos.

INTERNET

Na terça-feira

Marina Colasanti é a próxima entrevistada de André Argolo no novíssimo blog da Global.