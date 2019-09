'Whindersson Nunes - Próxima Parada' marca a estreia dos YouTube Originals no Brasil

Em turnê pelo País após meses afastado devido à depressão, Whindersson Nunes foi o escolhido para dar início às estreias dos primeiros YouTube Originals brasileiros. Dono do segundo maior canal da plataforma no Brasil, o humorista estreia no dia 3 de outubro a série documental Whindersson - Próxima Parada, em que explora a cultura local de diversos países na companhia de amigos e celebridades nacionais e internacionais.

O anúncio foi feito nesta terça, 24, durante o Brandcast, evento realizado anualmente com marcas e influenciadores. Ao todo, o YouTube lançará seis conteúdos originais produzidos no Brasil, com investimento da empresa em etapas que vão desde a criação até a divulgação dos produtos.

Com 16 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, a equipe do Porta dos Fundos buscará o próximo integrante do elenco no reality show O Novo Futuro Ex-Ator do Porta, que reunirá dez episódios semanais, filmados em cinco estados brasileiros.

Um reality show também foi a aposta do canal Desimpedidos. Em Fred Be a Pro, o apresentador do canal contará com a ajuda do astro do futsal Falcão para realizar seu sonho de infância: ser jogador de futebol profissional.

Já a jornalista Nathalia Arcuri, que conquistou mais de 4 milhões de inscritos descomplicando investimentos e finanças pessoais no canal Me Poupe!, protagonizará o One Billion Women World Tour. A série contará a história de algumas das empreendedoras mais bem sucedidas do mundo, cujas fortunas somam, juntas, mais de 1 bilhão de dólares.

Um dos mais tradicionais da plataforma, o canal Manual do Mundo, especializado em ciência e tecnologia, produzirá uma série de experimentos em grande escala em espaços públicos, contando com a participação do público.

Responsável pelos originais Netflix Samantha! e Sintonia, a produtora Los Bragas, que tem entre os sócios a atriz Alice Braga, estreará uma série documental com foco nos esportes de rua, que abordará a vida e as dificuldades de atletas mulheres, como a skatista Karen Jonz.

Os primeiros seis YouTube Originals estarão disponíveis tanto na assinatura premium da plataforma quanto na opção gratuita, que conta com anúncios durante a exibição.