‘Westworld’ deve ter mais duas temporadas, afirma chefe de programação da HBO

A série de ficção científica Westworld, lançada no final de 2016, deve ganhar quarta e quinta temporadas, afirmou o chefe de programação da HBO Casey Bloys em entrevista a revista especializada The Wrap na última quinta-feira, 25. Bloys também confirmou que o terceiro capítulo da história, entitulado The New World (O Novo Mundo) estreará no primeiro semestre de 2020.

De acordo com Bloys, o acordo assinado entre os produtores da série, Jonathan Nolan (Amnésia) e Lisa Joy (Pushing Daisies), com a Amazon não devem afetar a continuidade da produção. “Temos acordos com eles para potenciais duas temporadas”, disse.

Baseada no filme homônimo de 1973, a série se passa em Westworld, um parque temático de alta tecnologia que simula o Velho Oeste. No local, ‘anfitriões’, como são chamados robôs criados à imagem e semelhança dos homens, divertem ‘recém-chegados’, os ricos visitantes dos parques. Não há lei, e os humanos são liberados para fazer o que bem entenderem com os androides – o que inclui tortura, estupro e assassinato.

A série traz no elenco nomes como Evan Rachel Wood, Rodrigo Santoro, Anthony Hopkins e Tessa Thompson. J.J. Abrams integra o time de produtores executivos.

Novo mundo. No fim da primeira temporada da série, intitulada The Maze (O Labirinto), os robôs tomam consciência e se revoltam contra os humanos, em uma sangrenta carnificina orquestrada por Robert Ford (Anthony Hopkins), um dos criadores do parque. Já na segunda, The Door (A Porta) diversas linhas temporais se cruzam, enquanto o projeto secreto da Delos, empresa dona do parque Westworld, vai sendo revelado.

Pouco se sabe sobre a terceira temporada. Em trailer divulgado na Comic-Con San Diego 2019, Dolores (Evan Rachel Wood) e Bernard (Jeffrey Wright) encaram o mundo real, após escapar do parque. Enquanto Dolores parece buscar vingança, prometendo ‘mostrar esse mundo como ele realmente é’, Bernard procura alguém que possa pará-la, ‘se for necessário’. O ator Aaron Paul, que ficou conhecido pelo papel de Jesse Pinkman na série Breaking Bad, também aparece no vídeo.