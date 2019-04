'Homecoming': vida e arte de Beyoncé ganham documentário na Netflix

Há um ano, a cantora americana Beyoncé fazia história ao ser a primeira mulher negra a se apresentar como a atração principal do clássico festival de música Coachella, nos EUA.

Para o seu show, a artista inovou e levou ao palco uma estrutura própria, com dezenas de músicos e dançarinos. Agora, os bastidores e a preparação para o show vão ser vistos num documentário, Homecoming – A Film By Beyoncé, que estreia quarta, 17, na Netflix.

“Homecoming traz um olhar íntimo sobre o show histórico de Beyoncé em 2018 no Coachella, que homenageou os colégios e universidades historicamente negros da América”, diz a plataforma. “Intercalado com imagens e entrevistas, detalhando a preparação e a poderosa intenção por trás de sua visão, Homecoming traça o caminho emocionante de um conceito criativo que se transforma em movimento cultural.”

Se o show de Beyoncé fez tributo à cultura afro-americana, o documentário deve ser um interessante complemento. No trailer divulgado pela Netflix, quem fala é a poeta negra Maya Angelou (1928-2014). “Quero ser uma representante da minha raça. Da raça humana.”

A prévia mostra que, além de imagens dos shows, o documentário mostra a intimidade de Beyoncé, como quando ela ensaia ao lado de sua filha Blue Ivy, de 7 anos. O show no Coachella estava inicialmente previsto para 2017, mas a cantora precisou adiar a apresentação por conta da gravidez dos gêmeos Rumi e Sir, que nasceram em junho daquele ano.

Com o documentário Homecoming sendo lançado exclusivamente pela Netflix, Beyoncé se junta a uma série de outros artistas pop que também são tema de filmes da plataforma. Lady Gaga talvez tenha o documentário mais famoso, o Gaga: Five Foot Two, de 2017, que mostra os bastidores da sua apresentação no Super Bowl e da gravação do disco Joanne.

O serviço de streaming conta ainda com What Happened, Miss Simone?, sobre a vida da cantora Nina Simone; Justin Timberlake + The Tennessee Kids, sobre o último show da turnê 20/20 Experience, de Timberlake; e Vai Anitta, série documental sobre a ascensão internacional da estrela pop brasileira.

