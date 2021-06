Vencedora do Bafta de TV, série britânica 'I May Destroy You' dá coragem às vítimas de estupro

"Mudou minha vida", diz Karan Tripathi, 25, vítima de agressão sexual que, como muitas outras, encontrou força e coragem na série de televisão I May Destroy You, premiada neste domingo com dois prêmios Bafta da televisão britânica. Lançada no verão de 2020 nos canais da BBC e HBO, a série segue Arabella, uma escritora de sucesso que se reconstrói depois de ser estuprada em um bar de Londres enquanto festejava com seus amigos.

A diretora Michaela Coel, que também desempenha o papel principal, filma de forma franca e direta cenas banais, mas violentas, que desafiam a noção de consentimento, especialmente na comunidade "queer". São doze episódios comoventes que desempenham um papel importante para as vítimas, premiado com dois Baftas: melhor minissérie e melhor atriz para Michaela Coel.

Agredido sexualmente por um superior, Tripathi garante que I May Destroy You o ajudou a se sentir legítima como vítima. “Na minha cabeça, ficava me perguntando se era mesmo uma agressão sexual, já que não resisti na hora, fiquei paralisada”, diz o índio queer. “A série me ajudou a responder a essa pergunta”, diz ele, e explica que seu sentimento de ilegitimidade também se devia ao fato de o assédio sexual não ser reconhecido contra os homens na Índia.

“Deu-me coragem para confessar coisas que me deixaram vulnerável”, acrescenta, reconhecendo que o ajudou a falar abertamente sobre a agressão. "Isso me deu a linguagem e a gramática para falar sobre assédio sexual."

Tripathi soube da existência de I May Destroy You por meio de alguns amigos que, como muitos internautas, ficaram indignados nas redes sociais por uma série "tão corajosa e poderosa" não ter sido indicada para o Globo de Ouro. A série, no entanto, recebeu seis indicações para o prêmio Bafta da televisão britânica.

Um sucesso totalmente justificado, de acordo com Marie Albert, uma jornalista feminista de 26 anos. "Não me lembro de ter visto nada tão poderoso", diz a francesa que ajudou a série, "a se sentir verdadeiramente com poder para exigir justiça".

Inspirado em grande parte pela história pessoal de Michaela Coel, I May Destroy You "a convenceu a ir e registrar uma reclamação" em fevereiro, diz Albert, que diz "ela não pode voltar para sua antiga vida" depois de ver a série.

Vítima de violência de gênero, agressões sexuais e assédio no local de trabalho, Maria apresentou assim uma queixa por estupro, agressão da qual só teve conhecimento com a cena em que a heroína enfrenta "furtividade", o ato de tirar a camisinha sem informar a outra pessoa.

Enquanto a agressão sexual é "muito frequentemente usada no cinema como um artifício para criar drama", I May Destroy You oferece uma "representação útil e inspiradora", disse um porta-voz da associação britânica de ajuda às vítimas The Survivors Trust.

Assista ao trailer:

A identificação é possível, acima de tudo, pelo personagem poderoso de Arabella, "imperfeito e realista", "que não é o estereótipo da vítima tantas vezes retratada", diz o Survivors Trust.

Esta organização descreve os últimos episódios da série como "uma experiência catártica". “Eles mostram que, embora não possamos mudar os acontecimentos que nos aconteceram, podemos superá-los à nossa maneira”, afirma.

“Não se trata de situações estereotipadas de estupro, mas sim de situações habituais que vivi”, diz Marie, destacando que “elas são tratadas com muitas nuances, por exemplo, um agressor pode ser atacado”.

A Karan vem à mente qualificadores como "autênticos" e "sem ambiguidades", para definir uma obra que "transcende culturas e línguas".