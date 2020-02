Veja séries e filmes que estreiam em março nas plataformas de streaming

Vamos lá para os destaques das plataformas de streaming no mês de março. Aqui selecionamos algumas das inúmeras atrações, entre séries e filmes.

Entre as inúmeras opções, confira o que entra no catálogo da Netflix, HBO GO, Globoplay e Now. Confira a seguir e boa diversão!

NETFLIX

DIA 10

Carmen Sandiego: Roubar ou Não, Eis a Questão

Nesta aventura interativa, é o público que ajuda Carmen a salvar Ivy e Zack após serem capturados pela V.I.L.E. durante um roubo em Xangai.

DIA 13

Elite - terceira temporada

Um novo assassinato desencadeia mais uma investigação na escola. Os alunos tentam seguir adiante, mas fantasmas do passado ainda os assombram.

O Assassino de Valhalla

Uma detetive da Islândia e um policial da Noruega unem forças para investigar uma série de assassinatos terríveis que podem estar relacionados.

DIA 27

Ozark - terceira temporada

Série vencedora do Emmy sobre uma família que se muda para uma região remota dos Estados Unidos para tentar lavar milhões de dólares.

DIA 11

The Circle: Brasil

É melhor ser você mesmo... ou outra pessoa? Os participantes precisam fazer a escolha certa nesta competição que chega agora ao Brasil. Primeiro reality show original Netflix no país, valendo um prêmio de R$ 300.000, o programa é apresentado por Giovanna Ewbank.

DIA 20

Carta ao Rei

Nesta fascinante série de fantasia, o destino de um reino está nas mãos de um garoto que tem a missão de entregar uma mensagem secreta.

A Vida e a História de Madam C.J. Walker

Minissérie sobre a primeira mulher afro-americana a conquistar fama e fortuna com a criação do próprio império. Vencedora do Oscar, Octavia Spencer é a protagonista da trama.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

DIA 20

A Máfia dos Tigres: Minissérie

A trama documental mergulha no bizarro universo da criação de tigres e revela os acirrados confrontos entre criadores rivais.

Fangio - O Rei das Pistas

Documentário sobre Juan Manuel Fangio, pentacampeão da Fórmula 1 em uma época em que equipamentos de segurança não faziam parte do circuito.

HBO/ HBO GO

DIA 4

Em Nome dos Pais

Baseada no livro homônimo do jornalista Matheus Leitão, a série documental realizada em parceria com a Boutique Filmes acompanha, ao longo de quatro episódios, sua busca pelo delator e pelo torturador de seus pais, os também jornalistas Miriam Leitão e Marcelo Netto, presos durante o regime militar.

DIA 7

O Olho e a Faca

O longa, realizado pela Gullane, TC Filmes e Olhos de Cão em coprodução com a HBO Latin America, retrata a vida de Roberto (Rodrigo Lombardi), que trabalha em uma plataforma de petróleo, onde criou fortes vínculos de amizade. No entanto, uma inesperada promoção abala a estabilidade de suas relações profissionais em um momento em que também vive uma grave crise familiar.

DIA 15

Westworld

Terceira temporada se aprofunda em questões do futuro, mostrando que a alta tecnologia que já faz parte do nosso dia a dia de forma tão integral que dependemos cada vez mais dela. Daí, as questões, até que ponto dominamos a máquina, e até que ponto tem a máquina nos direcionado?

DIA 16

A Amiga Genial: História do Novo Sobrenome

Em oito episódios, a série baseada na obra de Elena Ferrante retoma a história a partir do final da primeira temporada, quando Lila, recém-casada com Stefano Carracci, e Elena, estudante exemplar, chegam a um momento de questionamento sobre o futuro de suas vidas.

DIA 17

Elas no Singular

A série documental conta a história de oito grandes escritoras brasileiras, desvendando as diferentes personalidades e talentos do universo literário do País. Com direção geral de Fabrizia Pinto, cada episódio é dedicado a apresentar, em primeira pessoa, a trajetória, a carreira e como são as vozes, os rostos e os ideais de autoras como Hilda Hilst, Conceição Evaristo, Rachel de Queiróz, Adélia Prado, Cora Coralina, Nélida Piñon, Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector.

DIA 22

Todxs Nós

Criada por Vera Egito, Heitor Dhalia e Daniel Ribeiro, a série de comédia dramática vai tratar de tópicos como compreensão, inclusão, aceitação de pessoas LGBTQIA+ e o uso da linguagem neutra ao longo de oito episódios de 30 minutos.

GLOBOPLAY

DIA 4

Modern Family - 10ª Temporada

Casado com Gloria, o patriarca Jay cria o enteado e convive com seus dois filhos do primeiro casamento. Interligadas, as famílias encaram as situações cotidianas com bom humor. No elenco, Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Rico Rodriguez, Nolan Gould, Sarah Hyland, Ariel Winter

DIA 5

Meu Nome É

Série mostra três mulheres em diferentes jornadas de autoconhecimento. Em histórias independentes, cada uma delas encara dificuldades, experiências intensas e momentos emocionantes. Com Samantha Morton, Gemma Chan, Vicky McClure, Ed Coleman, Perry Fitzpatrick, Paul Kaye, Leanne Best, Arinzé Kene, Vinette Robinson.

DIA 11

Entre Segredos e Mentiras

Em oito episódios, série conta a história de Sarah, que, após uma traição que resulta em assassinato, encontra apoio em um inusitado grupo de mães. Juntas, elas se ajudam com os filhos, nos negócios e na resolução de um crime. Com Melissa George, Tess Haubrich, Mandy McElhinney, Jessica Tovey, Shalom Brune-Franklin, Helen Thomson, Don Hany, Daniel MacPherson, Jagger Serafin, Paityn Batchelor, Steve Bastoni

DIA 20

Seal Team - Soldados de Elite

Série de ação mostra como os militares da elite da marinha dos Estados Unidos treinam, planejam e executam as missões mais perigosas ao redor do mundo para preservar a segurança do país. Com David Boreanaz, Max Thieriot, Jessica Paré, Neil Brown Jr., A.J. Buckley, Toni Trucks, Judd Lormand, Tyler Grey, Justin Melnick

NOW

DIA 4

Jumanji - Próxima Fase

Filme dirigido por Jake Kasdan e com Dwayne Johnson, Jack Black e Karen Gillan no elenco. Spencer tem a missão de consertar o videogame que permite que os jogadores sejam transportados para o mundo de Jumanji. Logo, o quarteto formado por Smolder Bravestone, Moose Finbar, Shelly Oberon e Ruby Roundhouse ressurge. 12 anos. Confira salas e horários.

DIA 12

Minha Mãe é uma Peça 3

Depois do sucesso como apresentadora de TV, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) está de volta, agora com o título de vovó. Os problemas e reclamações, marca registrada de Hermínia, continuam nesta nova fase de sua vida.Classificação indicativa 12 anos, contém drogas e linguagem imprópria. Direção de Susana Garcia.