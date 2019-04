Veja séries da Netflix que anunciaram estreia ou novas temporadas

Uma boa notícia para quem gosta de maratonas: várias séries da Netflix anunicaram estreias ou novas temporadas. Veja a lista e fique de olho:

1. La Casa de Papel - 2ª temporada

A série que levou o Emmy Internacional de Melhor Série Dramática chega ao streaming com sua nova temporada em 19 de julho. O teaser divulgado revela que a vida dos ladrões não será tão fácil quanto se deu a entender, no fim da primeira temporada. Confira o vídeo:

2. The Umbrella Academy - 2ª temporada

A primeira temporada estreou em fevereiro deste ano, mas já fez tanto sucesso que uma nova temporada foi confirmada, ainda sem data definida. Os episódios, baseados nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá, trazem os irmãos Hargreeves, que, com seus superpoderes, tentam salvar o mundo de um apocalipse iminente, para além de desvendarem os mistérios da morte do patriarca da família.

3. Lúcifer - 4ª temporada (Netflix)

Depois de três temporadas na Fox, que optou por cancelar a produção, a série Lúcifer foi 'resgatada' pela Netflix. Ainda não há definição sobre a data de estreia dos novos espisódios, que contam a história das férias do Senhor do Inferno em Los Angeles.

4. Samantha! - 2ª temporada

Produção original brasileira, a série que conta com Emanuelle Araújo como protagonista ganha nova temporada. A produção de humor acompanha as trapalhadas de uma ex-celebridade mirim dos anos 80 que busca ter os holofotes de volta para si a qualquer custo.

5. Stranger Things - 3ª temporada

A história dos jovens aventureiros da estranha cidade de Hawkins continua! Os novos episódios irã0 se passar o verão de 1985, quando continuará a aventura do grupo de amigos depois de um deles desaparecer em estranhas circunstâncias. A estreia está marcada para 4 de julho.

6. 13 Reasons Why - 3ª temporada

O drama sobre a jovem que se suicida - e explica todos os motivos para tal em diversas gravações - vai ganhar nova temporada. Ainda não há data de estreia definida, mas o teaser já foi divulgado.

7. 3% - 3ª temporada

A primeira série original brasileira da plataforma ganhará uma terceira temporada, ainda sem data de estreia definida. O futuro distópico apresentado foi sucesso mundial de público - e, nos novos episódios, acompanhará as consequências do chamado Processo 105.

8. O mecanismo - 2ª temporada

A polêmica e controversa série inspirada na Operação Lava-Jato terá uma continuidade, ainda sem data definida. O esquema de corrupção trazido na primeira temporada da produção, pelo visto, é muito maior do que já divulgado.