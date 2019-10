Veja os lançamentos da Netflix e de outras plataformas de streaming para o mês de novembro

O mês de novembro traz produções bastante esperadas. Na Netflix, The End of the Fucking World e The Crown voltam, respectivamente, com segunda e terceira temporada. Na HBO, a aguardada His Dark Materials finalmente ganha sua estreia. Confira os principais destaques do mês:

1/11

Queer Eye: Luz, Câmera, Japão

Derivado do já consagrado Queer Eye for The Straight Guy, a produção mostra os Cinco Fabulosos, grupo formado por cinco homens gays, aterrisando no Japão para espalhar sua mensagem de amor e autoconfiança para homens e mulheres, ao mesmo tempo em que descobrem um pouco mais sobre a cultura local.

Jack Ryan de Tom Clancy

Voltando para a sua segunda temporada, a série mostra Jack Ryan, que após chegar a América do Sul para rastrear um carregamento suspeito na selva venezuelana, se depara com uma enorme conspiração que envolve o presidente da Venezuela, o Reino Unido, os EUA e a Rússia.

4/11

His Dark Materials

Estreando com sua segunda temporada já confirmada, a série conta a história de Lyra, menina órfã que abandona tudo para ir atrás de um amigo desaparecido. No caminho, ela descobre um mundo paralelo repleto de criaturas fantásticas e ainda toma conhecimento de um complô feito por estranhos, que tem como intuito sequestrar crianças.

5/11

The End of the Fucking World

O drama britânico, que estreia sua segunda temporada regado de humor negro, narra a história de um adolescente psicopata e uma menina rebelde, cheia de problemas domésticos, que caem na estrada para uma viagem cheia de percalços e, quem diria, romance.

10/11

Santos Dumont

Produção brasileira da HBO, a minissérie vai retratar a genialidade e as principais criações de Santos Dumont, popularmente conhecido como o ‘pai da aviação’. Com apenas seis episódios, a história também vai achar espaço para falar um pouco sobre a vida adulta do inventor, que passou boa parte de seus dias entre Rio de Janeiro e Paris.

17/11

The Crown

De volta em sua terceira temporada, o drama da Netflix narra o cenário político - e os principais acontecimentos -, que giraram em torno do reinado de Elizabeth II, que teve uma história marcada por rivalidades e relacionamentos conturbados.

27/11

O Irlandês

De Martin Scorsese, o filme da Netflix narra as desventuras de Frank Sheeran (Robert De Niro), também conhecido como ‘O Irlandês’, veterano de guerra que concilia as atividades de caminhoneiro, com a posição de matador número um da máfia local. Sua vida dupla tem uma reviravolta quando ele é promovido a líder sindical após o desaparecimento do famoso ex-presidente da associação. O elenco conta também com Joe Pesci e Al Pacino.