Veja o trailer de 'Um Príncipe em Nova York 2', com Eddie Murphy

Sequência da icônica comédia dos anos 1980, Um Príncipe em Nova York 2 tem estreia programada para o dia 5 de março, na Amazon Prime Video. Com elenco novamente encabeçado por Eddie Murphy, longa tem direção de Craig Brewer. Para ter um gostinho do que vem por aí, vale conferir o trailer do filme.

Para quem não lembra, ou ainda não viu, no filme original, Um Príncipe em Nova York, de 1988 e dirigido por John Landis, Murphy é o príncipe Akeem, que faz parte da realeza afriacana. Para fugir de um casamento arranjado pela família, ele parte para os EUA, tendo ao seu lado o amigo e assistente Semmi (Arsenio Hall), em busca de sua rainha. Na tentativa de passar despercebido na América, Akeem finge ser um estudante estrangeiro e acaba se apaixonando por Lisa. Mas nada é tão fácil como ele imagina.

Nesta nova aventura, Akeem (Murphy), que foi coroado rei de seu país. Mas ele decide retornar aos EUA após descobrir que tem um filho na América, seu herdeiro no trono. Ao seu lado, o fiel escudeiro e confidente Semmi (Hall).

Integram também o elenco, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes e James Earl Jones, John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha, Bella Murphy.