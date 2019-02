Veja como é a exposição interativa sobre Hebe Camargo, no Farol Santander

A apresentadora Hebe Camargo, que faria 90 anos em 8 de março, é homenageada com a exposição interativa Hebe Eterna, que ficará em cartaz até dia 2 de junho, ocupando dois andares do Farol Santander, em São Paulo.

Com curadoria de Marcello Dantas e cenografia de Patrícia Anastassiadis, a mostra foi pensada para mostrar ao público como era um dia na vida da artista, desde o café da manhã até a realização do programa noturno.

Saiba como é a estrutura da exposição, que colocará o público ao lado de Hebe Camargo.

Exposição ocupa os andares 19 e 20 do Farol Santander, com aproximadamente 400m², no total de área expositiva. É dividida em 11 ambientes, com decoração luxuosa, com tapetes, cores douradas, brancas, vermelhos.

No espaço Cuidando de Si, o público terá uma experiência interativa com cabeleireiros e maquiadores de Hebe, em uma recriação de seu camarim. Serão gravados depoimentos para enriquecer a vivência imersiva dos visitantes.

No Closet com Hebe, a recriação de um dos cômodos mais importantes da casa dela. Em seu closet, Hebe guardava peças assinadas por renomados estilistas brasileiros e estrangeiros, além de peças feitas exclusivamente para ela, como vestidos e acessórios. Ao todo, são 27 vestidos e, pelo menos, 150 pares de sapatos.

Tem o local das fotografias, que é o espaço Álbuns de Família, com uma enorme galeria de fotos de Hebe com os amigos, entre artistas, músicos, empresários e políticos.

Na sequência, está instalada uma cabine de fotos, onde o visitante terá sua imagem registrada de lado. Depois, ele vai receber essa imagem em seu email ou celular, com uma grande surpresa: a foto terá Hebe lhe dando o famoso selinho.

Claro que tem o Sofá da Hebe, réplica do modelo original, e nele, o visitante será colocado ao lado da apresentadora, por meio de uma projeção que o filma em tempo real.

Em outro espaço, o lado cantora de Hebe é destaque, inclusive com seu piano de cauda, onde serão projetadas imagens dela cantando.

No Eu Vendo TVs, a evolução da tecnologia é mostrada em espaço com vário aparelhos, desde os primeiros, no surgimento da TV no Brasil. Essa evolução também se deu na carreira de Hebe, que passou por várias emissoras, como a TV Tupi, Paulista, Continental, Record, Bandeirantes, SBT e Rede TV. Cada TV terá um trecho de programas comandados por Hebe.

E tem também o jornal Hebenew, com páginas dedicadas integralmente a matérias sobre Hebe, de diversas épocas, incluindo seu obituário. no qual o público poderá ler e levar para casa.

HEBE ETERNA

Farol Santander. Rua João Brícola, 24, tel. 3553-5627 (estação São Bento - linha 1, azul do metrô). 3ª a sáb., 9h/ 20h; dom., 9h/ 19h. R$ 20. Até 2/6.

Ingressos: site e bilheteria física no local

Horário Bilheteria: 09h às 19h (terça a sábado) / 09h às 18h (domingo)

Capacidade por andar: 60 pessoas

Acessibilidade: Banheiros e elevadores adaptados, rampas de acesso