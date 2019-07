Veja cinco referências de filmes clássicos na série 'Stranger Things', da Netflix

Stranger Things é um dos grandes sucessos da Netflix. A terceira temporada, que estreou no dia 4 de julho, já foi assistida por mais de 40 milhões de assinantes da plataforma de streaming. Quem assiste à série desde a primeira temporada bem sabe que ela é pontuada por diversas referências a clássicos do cinema, sobretudo dos anos 1980. Quem tem esse repertório já na memória identifica facilmente cenas, diálogos e personagens.

Selecionamos aqui cinco referências marcantes identificadas ao longo da série:

Os Goonies

Outros filmes que mostram a jornada de um grupo de amigos, como Super 8 (2011) ou Conta Comigo (1986), poderiam ser usados também como exemplos de referência, e não seria um equivoco fazê-lo. Mas a formação do elenco de Os Goonies, produzido por Steven Spielberg, se aproxima muito mais ao de Stranger Things, combinando crianças e adolescentes. No clássico fime juvenil de 1985, esse grupo de amigos segue sozinho, sem o conhecimento dos pais ou de outro adulto responsável, em busca de um tesouro perdido. Em Stranger Things, o grupo também toma as rédeas da situação e, sem os pais saberem onde eles estão ou sequer notarem o sumiço deles, assume a missão de salvar a cidadezinha Hawkins de monstros terríveis.

Alien

Cenas que remetiam à franquia Alien, estrelada por Sigourney Weaver entre anos 1970 e 1990, já podiam ser identificadas aqui e ali nas temporadas anteriores de Stranger Things, mas, nesta nova leva de episódios, há um momento em que essa referência fica muito evidente. Preste atenção quando Nancy Wheeler fica, digamos, frente à frente com o aterrorizante monstro, perto o suficiente para sentir seu hálito. Está ali a reprodução da cena clássica de Alien 3, quando a tenente Ripley, careca, é encurralada pelo temido alienígina que a atormenta desde o primeiro filme da série.

E.T. - O Extraterrestre

Não há alienígenas em Stranger Things, como no clássico de 1982 de Steven Spielberg, mas uma cena em especial ficou marcante na primeira temporada da série: quando o grupo de amigos foge de bicicleta dos inimigos. Eles não levantam voo com suas bikes tal como em E.T., mas contam com os superpoderes de Eleven para fazer um veículo sair do seu caminho voando. E há na série sempre referências à equipe de cientistas que aparece quase no final do filme, usando aqueles uniformes que os protegem (e isolam) da cabeça aos pés.

O Exterminador do Futuro

Na terceira temporada de Stranger Things, o russo "duro de matar" lembra muito o personagem de Arnold Schwarzenegger, em O Exterminador do Futuro, sobretudo do primeiro filme da franquia, de 1985, antes de ele passar para o lado dos bons. O ciborgue de Schwarzenegger é programado voltar ao passado e matar Sarah Connor (Linda Hamilton), antes que ela tenha seu filho. E ele passará por cima de tudo e todos para cumprir sua missão, com jeito frio e rosto impassível, assim como o russo de Stranger Things. Até a maneira de falar, com poucas palavras e meio robótica, é parecida.

Star Wars

Ainda na terceira temporada da série, a forma como um chefão russo estrangula um cientista que falha na missão de abrir o portal lembra automaticamente a forma como Darth Vader elimina aqueles que não cumprem suas ordens em Star Wars. E, assim como Vader, esse russo desalmado, depois que mata sua vítima, elege na hora outro para cumprir a missão. E promete o mesmo destino se também valhar.