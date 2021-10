Veja 5 produções para assistir no streaming neste fim de semana

Diversas séries e filmes foram lançadas nas plataformas de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, Apple TV+ e Disney+ nos últimos dias. Confira alguns destaques para assistir neste fim de semana (dias 23 e 24 de outubro).

Peçanha contra o Animal

Disponível no Amazon Prime Video desde a sexta-feira, 22, o novo filme conta com o já conhecido humor do Porta dos Fundos. Antonio Tabet é Peçanha, um policial de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que usará métodos nada convencionais em busca de um serial killer da região conhecido como Animal.

Leia Também Além da Netflix: confira as plataformas de streaming que investem no cinema autoral

O elenco ainda conta com nomes como Rafael Portugal, Gabriel Totoro, Thati Lopes e Rafael Infante, além de participação da cantora Valesca Popozuda.

Assista ao trailer de Peçanha Contra o Animal abaixo:

Departamento de Conspirações

A animação que fez sua estreia na Netflix em 22 de outubro mostra um mundo em que boa parte das teorias da conspiração que ganharam popularidade ao longo dos tempos são reais, mas a verdade fica sob proteção de atrapalhados funcionários de um departamento secreto.

Assista ao trailer de Departamento de Conspirações abaixo:

Invasão

O serviço de streaming Apple TV+ lançou os três primeiros episódios de Invasão na última sexta, 22, uma boa pedida para quem gosta de clima de mistério e filmes de extraterrestre. A série dramática aborda uma invasão alienígena a partir da perspectiva de diferentes pessoas espalhadas pelos continentes. Novos episódios serão lançados a cada sexta-feira.

Assista ao trailer de Invasão abaixo:

Verdades Secretas 2

A continuação da novela de Walcyr Carrasco de fez sua estreia no Globoplay na última quarta-feira, 20 de outubro, trazendo boa parte dos atores e personagens que fizeram sucesso em 2017.

Assista ao trailer de Verdades Secretas 2 abaixo:

Alvin e os Esquilos: Na Estrada

A Disney+ disponibilizou o filme da franquia Alvin e os Esquilos lançado em 2016 em sua plataforma de streaming. Na trama, os animais se unem ao filho da noiva de Dave e fazem uma viagem para tentar impedir um casamento.

Assista ao trailer de Alvin e os Esquilos: Na Estrada abaixo: