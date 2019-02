Veja 15 séries que chegam à Netflix em fevereiro

Todo mês a Netflix inclui em seu catálogo diversas novidades, deixanto o assinante feliz por ter opções dos mais variados gêneros. Agora em fevereiro, entram em cartaz cerca de 14 novas séries. Confira a seguir a lista divulgada pela emissora.

Boneca Russa

A primeira temporada da série, que chega no primeiro dia do mês, conta a história de Nadia (Natasha Lyonne), que está presa em um loop temporal e revive sempre a mesma noite, tipo o Dia da Marmota, lembra?, em uma festa e acaba morrento.

Nightflyers

A aguarda série, que é inspirada na obra de George R.R. Martin, acompanha oito cientistas e um telepata, em uma missão espacial, na qual tentam contato com extraterrestres. Primeira temporada estreia agora dia 1º.

Star Wars Rebels

Hera lidera um ataque às forças de Thrawn, a tripulação da Fantasma se infiltra nas forças imperiais para um resgate e Ezra descobre os planos sinistros do Império para o templo Jedi. Série inicia a quarta temporada também nesta sexta, 1º.

Sempre Bruxa

Uma jovem bruxa do século XVII viaja no tempo para salvar o homem que ama. Mas antes ela terá de se adaptar à vida moderna em Cartagena e derrotar um terrível rival. Primeira temporada estreia dia 1º.

When Calls the Heart

No início do século 20, a professora Elizabeth deixa para trás sua vida confortável na cidade para lecionar em uma vila no Canadá. Quinta temporada estreia dia 1º.

One Day at a Time

Por meio da história da família cubana Alvarez, que vive nos Estados Unidos, série traz temada como xenofobia, preconceito e diversidade de gênero. Terceira temporada estreia dia 8 e conta com a participação da cantora Gloria Estefan.

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca

Essa serve para a família toda, uma graça. Em sua segunda temporada, que estreia dia 8, Jorge e Haroldo vão precisar tirar boas notas para ir ao acampamento de férias.

La Trêve

Ainda sob o impacto de uma grande perda, um investigador da polícia volta a sua pacata cidade natal e acaba envolvido em um misterioso caso de assassinato. Segunda temporada estreia dia 9.

Dirty John - O Golpe do Amor

Baseada nos artigos sobre crimes relatados no podcast de Christopher Goffard, série retrata o romance de John Meehan (Eric Bana) e Debra Newell (Connie Britton) e as consequêncis trágicas da forma manipuladora usada por Meehan. Primeira temporada estreia dia 14.

The Umbrella Academy

Muito comentada nos últimos tempos, a série é baseada na HQ de Gerard Way, que tem ilustração de Gabriel Brá. Nela, uma família disfuncional de super-heróis decide se unir novamente para enfrentar uma ameaça apocalíptica. Primeira temporada estreia dia 15.

O Príncipe Dragão

Na trama criada por Aaron Ehasz e Justin Richmond, dois príncipes humanos, dispostos a promoverem a paz em suas terras, fazem uma aliança com um elfo assassino cuja principal missão é matá-los. Segunda temporada estreia dia 15.

Suburra: Sangue em Roma

Série italiana ambientada em Roma, retrata a disputa entre mafiosos, políticos e o Vaticano pelo controle sobre uma zona portuária. Na nova temporada, a guerra na cidade de Ostia está prestes a se tornar mais sangrenta. Segunda temporada estreia dia 22.

Ash vs. Evil Dead

A série expande o universo criado por Sam Raimi no longa "Uma Noite Alucinante - A Morte do Demônio", e acompanha Ash (Bruce Campbell), que depois de caçar monstros com uma motosserra e evitar responsabilidades, é forçado a enfrentar seus demônios quando uma praga ameaça a humanidade. Na nova temporada Ash irá encontrar a filha que nunca conheceu. Terceira temporada estreia dia 25.

Van Helsing

A trama é inspirada na história do caçador de vampiros Van Helsing, mas é protagonizada por Vanessa Helsing (Kelly Overton). Depois de três anos em coma, ela desperta em um mundo devastado por vampiros e tem que lutar pela própria sobrevivência. Na nova temporada, o primeiro dos quatro anciões foi libertado, e Vanessa terão de enfrentá-lo e impedir que ele liberte o Senhor das Trevas. Terceira temporada estreia dia 25.

Shadowhunters: The Mortal Instruments

Na trama, Clary Fray (Katherine McNamara), é uma jovem que, após uma série de eventos estranhos, descobre ser uma Caçadora de Sombras, um ser híbrido com sangue de anjo destinado a proteger as ruas de Nova York das criaturas do mundo das sombras. Terceira temporada estreia dia 26.