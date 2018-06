Um novo time toma conta do ‘Papo de Segunda’ 

Que tal uma boa conversa com gente animada e divertida sobre temas atuais e por vezes complicados? Pois é o que costuma rolar no programa Papo de Segunda, que a partir desta segunda-feira, 5, inicia uma nova fase, sob o comando do humorista e apresentador Fábio Porchat. Completam o time João Vicente de Castro, único remanescente do anterior, o poeta e filósofo Francisco Bosco e o rapper Emicida. O horário é o mesmo, às 22h30, no GNT.

“É muito legal estar num programa de debates nesse momento de discussões acaloradas. A ideia é exercitar o diálogo, e estaremos aqui para ouvir e entender, em uma mistura de trabalho com estudo”, conta Porchat, sobre a nova fase da atração, explicando que todos recebem dicas de artigos e livros dos roteiristas e, antes do primeiro episódio, o quarteto teve alguns encontros. “Fizemos um piloto para a gente se entender e rolou uma empatia, uma discussão com afeto”, afirma.

Fábio Porchat vai se desdobrar mais uma vez: agora no mesmo dia ele surgirá em dois canais, em horários diferentes. “Hoje à 0h15 vai estrear a nova temporada do meu programa na Record, que é gravado às segundas e quartas, das 14h30 às 20h, de onde vou sair direto para o GNT para fazer o Papo de Segunda, que é ao vivo.”

O humorista e apresentador, além de ator, de fala ligeira e pensamento idem, não vai deixar de lado seus outros projetos. Pelo contrário. “Tenho o Porta dos Fundos, que vai lançar um série ainda este ano, tenho meu programa de viagens aqui no GNT e, em novembro, lanço um filme com a Dani Calabresa”, avisa o rapaz. Mas e novelas, já pensou em atuar em alguma? “Tá querendo acabar com meu casamento?? (risos) Mas não, não é minha prioridade.”

Com tantas atribuições, tantos projetos em diversas áreas, Porchat se esforça para conseguir um tempinho para o lado pessoal. “Tenho que ter um tempo para mim, sou casado, pelo menos já achei uma mulher, não preciso correr atrás de uma.”

O humorista faz questão de ressaltar que só consegue ser um homem múltiplo dessa forma, realizar tantos projetos, porque conta com a ajuda de várias pessoas. “Consigo fazer tudo o que faço porque tenho um monte de gente à minha volta para me ajudar. Não preciso lavar roupa, não faço compras, não fecho meus contratos. Tem todo um time à minha volta, tenho um monte de gente legal do meu lado. Minha mãe, por exemplo, cuida das minhas redes sociais”, afirma ele, feliz por ter um novo projeto.