Um ano sem Paulo Gustavo: relembre frases do ator e de sua personagem Dona Hermínia

Faz um ano que o Brasil perdeu o ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu após complicações causadas pela covid-19. O Brasil acompanhou de perto a luta de Paulo contra a doença e sofreu junto com seus amigos e familiares após sua partida.

O ator, que tinha 42 anos, deixou personagens marcantes. A mais conhecida é Dona Hermínia, uma mãe de classe média, moradora de Niterói, que não tinha nenhuma papa na língua. Falava tudo que tinha vontade e não se importava com o que as pessoas iam pensar. Além dela, outros também fizeram sucesso, como Valdomiro, da série Vai Que Cola, e Senhora dos Absurdos, que sempre aparecia no programa 220 Volts.

Algumas frases ditas por Paulo ficaram marcadas, tenha sido dita diretamente por ele ou saída da boca de algum de seus personagens.

Confira abaixo algumas frases ditas por Paulo Gustavo ou seus personagens

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Paulo Gustavo

A aspa foi dita no especial de fim de ano do programa 220 Volts, exibido na programação de fim de ano da Globo.

No mesmo texto, ele declarou outra frase cheia de significado:

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Paulo Gustavo

O monólogo final do especial teve mais uma frase de grande efeito:

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Contra o preconceito, intolerância, a mentira, a tristeza já existe vacina: é o afeto, é o amor. Então, diga o quanto você ama a quem você ama. Mas não fica só na declaração, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação. Amar é arte. Muito amor, gente. Até logo! E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

Nesse mesmo sentido, o ator também declarou antes de seu programa especial na Globo:

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 O humor é um gênero muito bom para tocar em assuntos delicados, para exorcizar. Me sinto um privilegiado por ser comediante e ter esse gênero tão forte dentro de mim. O humor cura, transforma, faz a gente refletir. E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Paulo Gustavo

Da boca de Dona Hermínia, que fez rir o Brasil inteiro, durante as turnês que Paulo fez com o espetáculo Minha mãe é uma peça, nos três filmes e nas aparições da personagem no programa 220 Volts, também saíram algumas frases. Umas bem engraçadas, mais a cara da personagem, que era bem desbocada, como:

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 A pessoa quando vem feia, tem que se espiritualizar, porque a matéria tá podre. E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Dona Hermínia, em Minha Mãe É Uma Peça

Mas também tinha espaço para o drama, como quando ela fala sobre a perda de um sobrinho:

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Quando uma mãe perde um filho, todas as mães do mundo perdem um pouco também. E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Dona Hermínia, em 'Minha Mãe É Uma Peça'

Dia de homenagem

Para homenagear Paulo Gustavo, o canal por assinatura Multishow vai fazer um dia especial em sua programação. Na TV, as homenagens começam cedo, às 7h, com a exibição de pílulas especiais com a família e amigos do ator contando histórias inéditas e divertidas de momentos pessoais ou em cenas dos programas, nos quais o artista os fez rir. Nomes como o do viúvo Thales Bretas, Luciano Huck, Angélica, Fil Braz, Preta Gil, Fiorella Mattheis, Didi Wagner e Carol Trentini estão entre os confirmados.

A partir de 12h30, uma maratona de episódios selecionados com Paulo Gustavo vai tomar conta da programação durante seis horas. E às 21h15, o canal vai apresentar ainda um episódio especial do Vai Que Cola: O Grande Golpe do Valdo.