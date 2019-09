Última chance: Casa Warner libera lote extra de ingressos para experiência imersiva de 'Friends'

A Warner libera nesta quinta-feira, 12, um lote extra de entradas para a Casa Warner By Friends, atração que comemora 25 anos da série. A venda começa exatamente ao meio-dia, no site http://www.casawarner.com.br/.

O primeiro lote de ingressos se esgotou em menos de doze horas. Com a alta procura, a visitação foi estendida em uma semana. O espaço será inaugurado na próxima quarta-feira, 18, e ficará aberto até o dia 13 de outubro.

A promessa é de uma imersão nos anos 1994, quando a série surgiu, apresentando ao público os amigos Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry), Ross Geller (David Schwimmer).

Em dois andares inteiros, os visitantes poderão fazer uma visita aos melhores momentos das 10 temporadas, com objetos de cena, cenários e referências que definiram esses 25 anos de história. Mas a Casa terá também cenários inspirados em outros sucessos do universo Warner Channel, como Riverdale e The Big Bang Theory.