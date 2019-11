TV Cultura e Netflix fazem parceria

LOS ANGELES - O CEO mundial da Netflix, Ted Sarandos, disse nessa quarta-feira, 20, ao governador João Doria que a plataforma planeja uma parceria com a TV Cultura, que vai fornecer estúdios, técnicos e infraestrutura para as produções originais da plataforma.

Segundo o secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, o investimento previsto da Netflix no Brasil será em mão de obra, estúdios e infraestrutura. Há previsão de construção de um estúdio da Netflix em Alphaville, na Grande São Paulo. “Os termos serão definidos em negociações que serão feitas a partir de agora”, disse Sá Leitão.

A plataforma já havia informado que vai investir R$ 350 milhões no Brasil em 30 produções locais entre 2020 e 2021.

O anúncio foi feito após uma visita do governador à sede mundial da Netflix em Los Angeles.

Antes da Netflix, Doria e sua comitiva visitaram a sede da Warner, onde ouviram que se a Anatel aprovar a fusão com a AT&T isso deve gerar um investimento de R$ 1 bilhão no Brasil. A Anatel vai definir sobre a fusão no dia 12.

O secretário de Cultura disse, ainda, que a TV Cultura está negociando com a Netflix e Amazon a inclusão do canal nas plataformas.

Outro compromisso da comitiva paulista em Los Angeles foi com a Base Entertainment, empresa norte-americana que desenvolveu uma avançada tecnologia para espetáculos e exposições holográficas, para duas exposições holográficas no MIS Experience

A Base se uniu às empresas brasileiras Dream Factory e Opus para criar a Hologram Brasil, com sede em São Paulo. O CEO será Lawrence Magrath.

A Hologram Brasil assinou com o governo paulista um acordo para a realização de duas exposições holográficas no MIS Experience em 2020. Também haverá transferência da tecnologia, de modo que o MIS poderá capacitar criadores brasileiros na nova tecnologia e criar conteúdos próprios.

A primeira exposição será sobre a evolução da holografia, dos primórdios até a tecnologia da Base; a segunda, sobre dinossauros, com curadoria de Jack Horner, consultor da série de filmes Jurassic Park.