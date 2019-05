TV Cultura comemora 50 anos com exposição lembrando seus programas

TV Cultura completa 50 anos agora em 2019 e, para registrar a data, tem várias atrações programadas. Uma delas é a exposição Entra que lá vem História, que será aberta dia 24, no Shopping Eldorado.

Estarão expostos cerca de 40 ambientes, que representam mais de 50 atrações e que certamente fazem parte da vida das pessoas, como é o caso de Vila Sésamo, Castelo Rá-Tim-Bum, Vox Populi, Roda Viva, Viola, Minha Viola, Ensaio, Sr. Brasil e Metrópolis.

O público fará uma verdadeira imersão nesses programas, como por exemplo, visitar a casa de Lucas Silva e Silva ou dar uma voltinha pela fazenda do Cocoricó. Certeza de uma volta no tempo para todo mundo, jovens que viam alguns desses programas e tinha a companhias dos pais, e crianças que verão próximo cenários de suas atrações mais queridas.

Entre os programas que serão lembrados ainda na mostra, Provocações, Vitrine, Bambalalão, É Proibido Colar, Rá Tim Bum, Cartão Verde, Vestibulando, X-Tudo, Nossa Língua Portuguesa, Som Pop, Quem Sabe, Sabe!, Inglês com Música, Repórter Eco, Fanzine, Café Filosófico, Matéria Prima, Ilha Rá Tim Bum e Confissões de Adolescente.

A pré-venda de ingressos começa nesta sexta, 10, pelo site oficial do evento: www.expotvcultura.com.br e também em pontos ee venda físicos. Os ingressos têm data e o horário definidos e os valores são R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada). Mais informações no site e nas páginas oficiais da exposição no Facebook e no Instagram: @expotvcultura.

ENTRA QUE LÁ VEM HISTÓRIA - EXPOSIÇÃO TV CULTURA

Estreia: sexta-feira, 24 de maio de 2019

Local: Shopping Eldorado- Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros - São Paulo

Visitações: de terça a sexta-feira, 12h às 22h (última sessão às 21h30) | sábados e feriados, das 10h às 22h (última sessão às 21h30) | domingos, das 12h às 21h (última sessão às 20h30) - Obs: os ingressos têm data e horário definidos.

Ingressos: R$ 24,00 (inteira) | R$ 12,00 (meia)

Locais de venda:

- Surf Trip Centro-SP (sem taxa de serviço até 23 de maio)

Rua 24 de Maio, 200 - República

- Surf Trip West Plaza-SP (com taxa de serviço)

Av. Antártica, 380 - Água Branca

- KYW Aricanduva-SP (com taxa de serviço)

Av. Aricanduva, 5555 - Vila Matilde

- KYW Center Norte-SP (com taxa de serviço)

Travessa Casalbuono 120 - Vila Guilherme

Classificação: Livre