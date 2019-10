'Turma do Chaves' e 'Chapolin Colorado' ganham planos de série, filmes e remakes

O falecido comediante mexicano Roberto Bolaños, conhecido como "Chespirito", será o tema de uma série biográfica e seus personagens emblemáticos voltarão às telas, anunciaram nesta quarta-feira os produtores na feira de conteúdos televisivos de Cannes.

O Chespirito Group e o THR3 Media Group, com sede no México, confirmaram os planos de produzir vários programas de televisão com os personagens extravagantes criados por Roberto Gómez Bolaños, incluindo o Chapolin Colorado.

O comediante criou mais de cem personagens e dezenas de séries de comédia e filmes durante seis décadas de carreira que o transformaram em uma estrela na América Latina. Ele morreu em 2014 aos 85 anos.

Os produtores revelaram o projeto na MIPCOM, a maior feira de conteúdo televisivo do mundo, realizada em Cannes.

A revista especializada Hollywood Reporter informou que o novo universo de Chespirito começará com uma série biográfica, que será seguida de desenhos animados, "remakes" e filmes, entre outros produtos de entretenimento.

"É um projeto que meu pai só poderia imaginar em sonhos", declarou seu filho Roberto Gómez Fernández, citado pela publicação. Dessa forma, o legado de "Chespirito" será "preservado no coração das pessoas", acrescentou.