‘Tuca & Bertie’ traz mulheres-pássaro vivendo dilemas do universo feminino

Animação adulta é um negócio sério que tem rendido bons frutos à Netflix. Depois do sucesso de BoJack Horseman, que vai para a 6.ª temporada, o serviço de streaming já apresentou várias outras produções originais, como (Des)encanto e Big Mouth.

Agora, já pode ser vista mais uma série animada para os adultos, Tuca & Bertie, que estreou sua primeira temporada em 3 de maio.

Com dez episódios, a produção foi criada por Lisa Hanawalt, que é produtora e ilustradora de BoJack Horseman. Em comum com a série veterana, também, o fato de que os principais personagens são figuras animais humanoides.

Se BoJack é um cavalo, as protagonistas da nova série, Tuca e Bertie, são dois pássaros fêmeas. Se o sr. Horseman é dublado, no áudio original, pelo comediante Will Arnett, as amigas da nova série são dubladas pelas comediantes Tiffany Haddish e Ali Wong.

As duas aves estão nos seus 30 anos, enfrentam uma crise relacionada à idade e passam por situações comuns a mulheres dessa faixa etária, como problemas com roupas e empregos. Tuca (Haddish), como o nome já indica, é um tucano fêmea, que vive de forma livre e espontânea, já Bertie (Wong) é um canário fêmea, que é o oposto de sua melhor amiga, sempre ansiosa, preocupada e sonhadora.

Assim como em BoJack, também, várias participações especiais já estão confirmadas. Nomes como Steven Yeun (The Walking Dead), Richard E. Grant (indicado para o Oscar por Poderia Me Perdoar?), Tig Notaro (Star Trek – Discovery) e Tessa Thompson (Vingadores – Ultimato).

Em Tuca & Bertie, as duas protagonistas, em determinado momento, adotam um tigre de estimação. Em outro, o metrô da cidade parece ser uma cobra gigante. Apesar de ter um grande caráter emocional, a série promete também algumas cenas de ação com a dupla dinâmica do título.

Raphael Bob-Waksberg, Noel Bright e Steven A. Cohen, todos de BoJack Horseman, são produtores executivos da série, juntamente com Lisa Hanawalt, Tiffany Haddish e Ali Wong.