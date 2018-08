‘Trato Feito’ se despede do ‘Old Man’ com episódios inéditos

Há pouco mais de um mês, os fãs da série Trato Feito choraram a perda de Richard Harrison, aos 77 anos. O Old Man, como era chamado, fundou a loja de penhores de Las Vegas imortalizada no programa, Gold & Silver Pawn Shop. Nesta quarta-feira, 1º, às 22h40, a série retorna ao Brasil pelo canal History com os últimos episódios inéditos com a presença de Harrison.

Por telefone, seu filho Rick, uma das estrelas do programa, conversou com jornalistas da América Latina sobre a perda do pai e sobre a continuação do programa. “Meu pai era um cara durão, mas tinha um coração de ouro”, disse ao Estado. O apelido, de “Velho”, em tradução live, vinha justamente da fama de ranzinza e foi conquistado quando ainda era jovem. “Lembro que quando eu tinha uns 14 anos, todos já o chamavam de Old Man." Os novos episódios já haviam sido gravados quando Richard morreu, mas o programa deve homenageá-lo na próxima temporada, que já está sendo filmada.

++ Richard 'Old Man' Harrison, de 'Trato Feito', morre aos 77 anos

Para Rick, continuar a série sem o pai é difícil. “Muitas pessoas saem de casa e vão morar longe. Eu trabalhei com meu pai todos os dias por 40 anos, sinto muito a sua falta.” O empresário acredita que o sucesso da série se dá principalmente por ser feita por uma família e para famílias. “É um programa que você pode ver na sala com sua filha de oito anos e com o vovô, todos gostam”, acredita. “Nenhum outro programa de TV mostra famílias assim, muitos são roteirizados.”

Nos novos episódios, o programa retorna focado em falar mais sobre História, o que atrai, segundo Rick, o público mais jovem. “As crianças gostam de aprender, mas você tem que usar o truque de fazê-los rir. É o que tentamos fazer”, afirma. “Para eles, é mais divertido aprender com um tio do que com um professor.”

E para falar mais de História, os novos episódios devem trazer mais casos de restaurações, em vez das tradicionais compras e vendas. O programa, exibido em mais de 150 países, desde a estreia fez com que a popularidade da loja de penhores aumentasse. Com isso, Rick recebe itens de todo o mundo. Questionado, o empresário garantiu que pretende visitar o Brasil em breve para buscar antiguidades. “Espero ir no próximo verão.”