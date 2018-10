Trailer completo da 4.ª temporada é divulgado pela Netflix

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 18, trailer completo da 4.ª temporada de Narcos: México. Nesta nova fase, a trama se passa, pela primeira vez, fora da Colômbia e foca no Cartel de Guadalajara, no México, nos anos de 1980. A série tem lançamento marcado para o dia 16 de novembro.

A narrativa explora a ascensão do cartel mexicano no período em que Félix Gallardo (Diego Luna) assume o comando e agrupa traficantes para construir um império. O seriado também mostra como as regras do tráfico local e forma como ele será combatido posteriormente muda à medida em que o agente do DEA (Drug Enforcement Administration), departamento norte-americano de combate às drogas, Kiki Camarena (Michael Peña), se envolve na missão. O primeiro trailer da temporada foi divulgado no último dia 6 de setembro.

Diego Luna e Michel Peña renovam os protagonistas da série. O ator José María Yazpik, que vai viver Amado Carillo, o 'señor de los cielos', foi o único que já participou da série, na terceira temporada.

Produzida pela Gaumont Television para a Netflix, a série tem José Padilha, Doug Miro, Carlo Bernard e Eric Newman como produtores executivos – este último é também o showrunner da temporada.

Baseada na história real de violência e poder dos cartéis colombianos, a primeira temporada de Narcos foi exibida em 2015 e estrelada pelo ator brasileiro Wagner Moura, que deu vida ao narcotraficante Pablo Escobar. O colombiano se tornou um dos homens mais ricos do mundo após iniciar sua carreira criminosa com foco no tráfico de cocaína para os Estados Unidos e outros países.

Assista ao trailer da nova temporada: