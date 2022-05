'This Is Us' terminará com um 'dia meditativo', revela seu criador

Jack e Rebecca. Randall, Kate e Kevin. Seis temporadas e uma combinação de 23 atores que interpretam a mãe, o pai e as crianças Pearson ao longo de quatro décadas confusas de amor, guerra e um fogão lento fatalmente defeituoso. Acrescente-se a isso as inúmeras lágrimas derramadas por fãs dedicados de This Is Us e a caixa de lenços de papel frequentemente citada como um acessório padrão. Tudo converge para um último bom choro enquanto o drama familiar da NBC que viaja no tempo transmite o seu episódio final às 21 horas de terça-feira, 24, nos Estados Unidos.

(A plataforma de streaming Star+ disponibiliza a série dramática em um intervalo de dois dias após à exibição nos Estados Unidos. Portanto, o episódio final de This Is Us deve chegar ao Brasil em 26 de maio.)

O criador Dan Fogelman, que planejou o fim da série desde o início, está confortável com sua decisão de deixar os espectadores querendo mais - algo incomum para a TV, que não tem escrúpulos em aproveitar uma série popular por tudo o que ela vale e mais um pouco.

“Se tivéssemos feito algo diferente, teria sido pelas razões erradas'', disse Fogelman. “Muitas dessas razões são adoráveis, porque eu gosto muito dessas pessoas com quem trabalho, porque a série é lucrativa, porque é muito bem sucedida. Mas criativamente, sinto que fizemos o certo.”

A história estava sempre completa em sua imaginação, a ponto de ele saber “como seriam os cinco minutos finais”. Sabíamos o suficiente para dizer que metade, se não mais, do episódio final foi filmado três ou quatro anos atrás.”

A jornada dos Pearsons e seu extenso círculo de familiares e amigos viciou tanto, e foi talvez tão ousada, quanto os dramas a cabo e streaming transmitidos sem as proteções obrigatórias da TV aberta.

This Is Us também se destacou em sua abordagem à diversidade, tornando-se significativa ao invés de ser algo apenas para cumprir itens de uma lista. As experiências de Randall - um afro-americano que quando bebê foi adotado pelo casal branco Jack e Rebecca - foram exploradas tão completamente quanto as de seus irmãos brancos Kate e Kevin.

Milo Ventimiglia e Mandy Moore contracenaram como pais, com Sterling K. Brown como Randall, Chrissy Metz como Kate e Justin Hartley como Kevin. Outros membros proeminentes do elenco incluem Susan Kelechi Watson e Jon Huertas.

A escrita e a atuação convincentes da série, juntamente com sua intrigante estrutura de mudança de tempo, conquistou a lealdade dos fãs: permaneceu um programa com a melhor classificação entre os espectadores adultos jovens favorecidos pela rede ao longo de sua execução.

“É coletivamente muito desafiador para todos nós dizer adeus à série e a este trabalho”, disse Moore antes de encerrar a gravação. “Estou sempre grata pelo material. É um sonho em todos os níveis,” incluindo o elenco e a equipe.

This Is Us recebeu muitas honrarias, incluindo um prestigioso Prêmio Humanitas, um prêmio Writers Guild of America e dois prêmios consecutivos do Screen Actors Guild para melhor elenco. Conseguiu quatro indicações ao Emmy de melhor série dramática, o único indicado da TV aberta nos últimos anos em meio a uma competição maior e mais atraente, com The Crown da Netflix, Game of Thrones da HBO e O Conto da Aia do Hulu.

As estrelas da série da NBC e os atores convidados receberam várias indicações ao Emmy, com Brown, Gerald McRaney e Ron Cephas Jones ganhando Emmys – dois deles para Jones no papel de William Hill, o pai biológico do Randall de Brown.

William fez parte do penúltimo episódio que foi ao ar em 17 de maio e acompanhou a matriarca Pearson até os estágios finais da demência.

Como imaginado na mente de Rebecca, William gentilmente conduz uma versão jovem e brilhante dela através de vagões de trem para encontros com entes queridos, cenas que são intercaladas com membros da família se despedindo da frágil e acamada mulher mais velha.

A metáfora da ferrovia não estava no plano original de Fogelman. Ele disse que isso foi proposto pelo escritor K.J. Steinberg, que teve alguém em sua vida com uma forma de demência e que falou sobre estar em uma viagem de trem.

"K.J. disse: 'Eu tenho uma ideia meio maluca, tenha paciência comigo por um momento'", disse Fogelmann.

O resultado é surreal, mas não fora do personagem para uma série que prosperou em desafiar seu público - principalmente com saltos de tempo que criam mistérios, como a morte prematura de Jack que foi longa e enlouquecedoramente inexplicável. (Foi heroico salvar sua família em um incêndio em casa iniciado pelo item de cozinha mencionado acima.)

“Houve esses momentos no início da série que foram, francamente, um pouco inesperados”, ele disse. Enquanto o programa continuava "jogando para o futuro", como ele disse, os espectadores continuavam sedentos por respostas - sobre o divórcio de Kate e Toby, o amor eterno de Kevin e outras pontas soltas.

Fogelman é cauteloso sobre os detalhes do final, mas sugeriu que é o oposto de chocante, dado o quanto já foi resolvido para os personagens.

“O objetivo do final sempre foi apenas sentar com esta família do jeito mais simples”, ele disse, "onde não há muitas perguntas por fazer, e você pode sentar e curtir quase o equivalente a imagens encontradas de uma família, combinadas com um dia muito meditativo”.

Perguntaram a Moore se a saga dos Pearson poderia um dia ser retomada, talvez como um spin-off ou um filme como Downton Abbey. Isso é difícil de imaginar, dada a determinação de Fogelman de terminá-la como planejado, ela disse.

"Estamos muito gratos por podermos fazer e honrar isso", disse Moore. “Eu sinto que o público ficará incrivelmente satisfeito com a forma como as coisas estão amarradas.'' /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES