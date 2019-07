'The Witcher': Henry Cavill lança trailer da série na San Diego Comic-Con 2019

A aguardada série de fantasia The Witcher ganhou trailer nesta sexta-feira, 19 de julho. O vídeo foi exibido pelo protagonista Henry Cavill na San Diego Comic-Con 2019.

Baseada na série best-seller homônima, The Witcher é uma história épica que gira em torno do famoso caçador de monstros Geralt de Rivia. Na produção, humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros convivem no Continente, onde lutam para sobreviver.

Além de Henry Cavill (Missão Impossível - Fallout, Liga da Justiça), estão no elenco nomes como Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) e Freya Allan (A Guerra dos Mundos, Into The Badlands). A data de estreia ainda não foi divulgada.

Confira o trailer: