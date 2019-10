Terceira temporada de 'Stranger Things' bate recorde e se torna a mais assistida da Netflix

Lançada em julho de 2019, a terceira temporada de Stranger Things bateu recordes internos da Netflix e se tornou a mais assistida em toda a história da plataforma. Os dados foram divulgados pela gigante de streaming na última quarta-feira, 16, em relatório trimestral aos investidores.

De acordo com a Netflix, 64 milhões de assinaturas acessaram ao menos um episódio da terceira tempora de Stranger Things. A plataforma também destaca o desempenho de Inacreditável, produção original que se baseia na reportagem An Unbelievable Story of Rape (Uma inacreditável história de estupro), dos jornalistas Christian Miller and Ken Armstrong, que angariou 32 milhões de exibições em seus primeiros 28 dias no ar.

Entre as séries de língua não-inglesa, La Casa de Papel se tornou a mais assistida da plataforma em países que não têm inglês como a primeira linguagem, com 44 milhões de exibições nas quatro primeiras semanas após o lançamento da terceira temporada. A plataforma também destaca a produção brasileira Sintonia, que teve o segundo maior desempenho 'inaugural' no Brasil.