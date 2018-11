'Tá no Ar: A TV na TV' chega à última temporada

FINAL FELIZ

O Tá no Ar: a TV na TV chegará à última temporada em janeiro de 2019. Criado por Marcius Melhem, Mauricio Farias e Marcelo Adnet, o humorístico segue mergulhando no universo da TV sem medo da autocrítica e com texto provocativo até fim. Em sua despedida, reunirá os personagens que caíram no gosto do público desde sua estreia. Será um momento de celebração, sem perder o estilo anárquico e irreverente da trupe que fez história no humor na telinha. Vamos ver os agitadores das noites paulistanas Tony Karlakian (Marcelo Adnet) e Rick Matarazzo (Marcius Melhem), que vão comandar o game show Quem Quer ser Um Bilionário?, para ajudar os brasileiros que têm uns míseros seis zeros na conta bancária a alavancar seus investimentos. Já Jorge Bevilácqua (Welder Rodrigues) prova que sabe tudo de educação infantil ao vender seus produtos e ensinar os pais a darem disciplina aos pequenos. E a Galinha Preta Pintadinha lança releituras de clássicas histórias infantis na sua plataforma Ovoplay.

NOVA NOVELA DAS 7

RETRÔ NO HUMOR

Continuando na telinha da Globo, agora é vez de anunciar como será a retrospectiva do ano. Pois bem, perdemos a Copa, ganhamos polêmicas e brigas nas redes sociais e ainda as eleições dividiram os pensamentos do País. Lá fora, a realeza uniu um príncipe e uma plebeia. Foi um ano difícil e, para dar conta de tanta coisa, a programação de fim de ano da Globo vai ganhar uma retrospectiva contada pelas lentes do humor, inspirada na versão tradicional, revendo fatos de 2018. Mais um projeto que conta com a assinatura de Marcius Melhem, com direção de Felipe Joffily, a atração foi batizada de A Gente Riu Assim, e será apresentada por Dani Calabresa e Marcelo Adnet. Dinâmica, com uma linguagem que inclui um grafismo próximo dos memes, a atração vai reunir imagens do jornalismo, dos humorísticos Zorra, Tá no Ar, Escolinha e Choque de Cultura, além de cenas inéditas. O programa está previsto para ir ao ar no dia 26 de dezembro, logo depois da novela Sétimo Guardião. A redação final ficará a cargo de Martha Mendonça e Nelito Fernandes.

RODA VIVA

O Roda Viva desta segunda, às 22h, terá Maria da Penha Maia Fernandes como entrevistada, lembrando que no domingo foi o Dia Internacional para a Violência Contra a Mulher.

TUDO MISTURADO

Está agendada para 16 de dezembro, às 22h50, a exibição na Warner do especial Elseworlds, crossovers das séries The Flash, Arrow e Supergirl. No episódio, as experiências do Dr. John Deegan Asylum acabam reescrevendo a realidade, fazendo com que Barry Allen e Oliver Queen troquem totalmente de identidades, uniformes e poderes. E somente a Supergirl consegue ver os heróis como se ainda estivessem vivendo suas próprias vidas. / ELIANA SILVA DE SOUZA