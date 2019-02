'Supernatural' chega ao 300.º episódio com os irmãos Winchester

VANCOUVER - Uma das coisas que Jensen Ackles e Jared Padalecki mais gostam de ouvir dos fãs é: “Cresci vendo sua série”. “Isso coloca tudo em perspectiva”, disse Ackles ao Estado durante uma visita ao set de Supernatural, em Vancouver, em outubro. São, afinal, 14 anos fazendo a série no papel dos irmãos Sam (Padalecki) e Dean (Ackles) Winchester, que enfrentam anjos, demônios e todo tipo de criatura.

Na próxima semana, vai ao ar nos Estados Unidos mais um marco para a série: o episódio de número 300, Lebanon, que chega ao Brasil no dia 19 de fevereiro, às 21h40, na Warner. Na época da visita ao set, os dois atores estavam às voltas com uma nova versão do roteiro, mas prometeram: “Vamos ter uns ‘Easter eggs’ (segredos escondidos) bem legais”, adiantou Ackles. O maior de todos, claro, é a volta de John Winchester (Jeffrey Dean Morgan, que também dá expediente como o Negan de The Walking Dead), o pai dos rapazes, que não aparece desde a segunda temporada. O que isso vai significar para Dean e Sam é algo a ser visto.

Muita coisa mudou desde que Supernatural começou. A série era rodada em película 35 mm, algo tão raro hoje em dia que vira notícia se acontecer. “Havia uma pessoa para checar, antes de filmar, se havia alguma sujeira na lente”, lembrou Ackles. Também houve a fase em que quase tudo era feito num estúdio revestido de tela verde. Hoje, além de ser gravada em digital, a equipe de efeitos especiais, de 13 pessoas instaladas num trailer no estúdio, é capaz de transformar um copo em cálice, por exemplo, ou cortar cabeças de vampiro sem recorrer à cor verde. Em média, uma temporada contem entre 1.200 e 1.700 tomadas com efeitos especiais. Objetos de cena também são fabricados com mais facilidade graças às impressoras 3D.

“Quem imaginaria que ainda estaríamos aqui, 14 anos mais tarde?”, comentou Padalecki. “Se você entra em um estúdio e diz que quer fazer uma série sobre dois irmãos que nunca morrem e voltam sempre à vida porque têm um amigo anjo, provavelmente ririam de sua cara. Então somos muito gratos aos fãs, principalmente. Acho que o episódio 300 vai ser um agradecimento aos fãs.”

Jensen Ackles e Jared Padalecki mencionam os fãs com frequência porque sabem que são eles os responsáveis pela longevidade no ar.

E poucos são mais apaixonados do que os brasileiros. “Quero tanto voltar ao Brasil!”, declarou Padalecki. Os dois dizem que ouvem, sim, o que eles dizem. “Teve pelo menos um dos roteiros nesta temporada em que pedimos que certas coisas fossem acrescentadas para os fãs”, contou Ackles. Alguns já estão passando sua paixão para seus filhos. Outros chegaram mais tarde, por conta da exibição de Supernatural em plataformas de streaming. “Conhecemos adolescentes de 13 anos que viram o show!”, comentou Padalecki.

A melhor parte do apoio quase sempre incondicional dos fãs é a possibilidade de se arriscar. “Depois de todo esse tempo, sabemos que podemos tentar coisas novas, porque sempre teremos o suporte, daqui até o Brasil. Isso faz com que nos sintamos mais livres”, garantiu Padalecki. Não foram poucos os episódios que deixaram Padalecki e Ackles temerosos pelo futuro da série. French Mistake, em que Sam e Dean são mandados para um universo paralelo onde suas vidas são contadas numa série chamada Supernatural, foi um deles. E, no entanto, hoje é um dos episódios mais amados da série.

Os dois também garantem que sua relação continua baseada na amizade, no respeito e na confiança um no outro. “Não é uma lua de mel, mas entendemos que estamos no mesmo time, mesmo que por vezes tenhamos ideias diferentes”, contou Ackles. “Bem no começo, o produtor Erik Kripke nos chamou para uma conversa e disse: ‘Para a série funcionar, a relação entre vocês dois também precisa funcionar’.”

Padalecki afirmou que é uma relação franca e sem ego. “Com certeza, houve momentos nesses 14 anos em que não fui a melhor das pessoas, mas Ackles sempre estava lá para me dar um toque. Afinal, convivo mais com ele do que com qualquer pessoa no planeta, incluindo minha mulher e filhos.”

Com 14 anos nas costas, uma marca a que poucos programas de televisão chegam, ainda mais no panorama atual, a pergunta “Mas até quando vocês vão?” sempre faz parte da conversa. Os dois atores garantem, porém, que ainda não é a hora. “A única coisa que está combinada é que será uma decisão coletiva. Ninguém vai chegar para a gente e dizer, ‘Adivinhe? Vocês foram cancelados!’”, informou Ackles. Padalecki acrescentou: “Todos concordamos que sairemos de cena com classe e estilo. Ainda a ver quando será essa data”.

Enquanto isso, mais e mais pessoas vão ter a chance de dizer “Cresci vendo Supernatural”. “Quando ouço isso, sempre penso: ‘Do que trata nossa série’?”, questionou Padalecki. “E aí vejo que fazemos um show sobre sacrifício, lealdade, disciplina, dedicação, tentar fazer a coisa certa. E irmandade. Por mais estranho que seja para meus filhos verem seu pai morrer e voltar, e tio Jensen morrer e voltar, acho que é bom crescer vendo pelo que os irmãos Winchester lutam, vivem e morrem. Enquanto estivermos fazendo isso, acho que não há reclamações. Estaremos aqui.”

