'Supergirl' terá primeira super-heroína transgênero da TV

A série Supergirl, do canal The CW, terá a primeira super-heroína transgênero da TV — o drama da DC anunciou que a atriz Nicole Maines, ativista transgênero, vai se juntar ao elenco da série na quarta temporada.

A atriz vai trabalhar na série da DC produzida pela Warner Bros. interpretando Nia Nal (a Sonhadora), personagem descrita como uma jovem e espirituosa mulher transgênero com um impulso de proteger os outros. Sua jornada será parecida à da protagonista Kara (Melissa Benoit).

Maines ganhou destaque na mídia em junho de 2013 quando um juiz do tribunal do estado do Maine decidiu que seus direitos haviam sido violados, e que pessoas transgêneros poderiam usar os banheiros que achassem melhor. Ela também participou do documentário da HBO The Trans List, e atuou na série Royal Pains, da USA Network.

O anúncio foi feito no sábado, 21, na Comic Con San Diego. Supergirl volta ao ar nos EUA no dia 14 de outubro.